Ornella Muti di nuovo nonna: Andrea Fachinetti sarà padre per la prima volta

Ornella Muti sarà presto di nuovo nonna: suo figlio Andrea Fachinetti aspetta un figlio insieme alla compagna Carola.

Ornella Muti sarà nonna per la quarta volta: suo figlio, Andrea Fachinetti, aspetta il suo primo figlio insieme alla compagna, Carola.

Ornella Muti nonna per la quarta volta

Attraverso i social Naike Rivelli, figlia maggiore di Ornella Muti, ha rivelato che sarà presto zia: la compagna di suo fratello Andrea Fachinetti aspetta infatti un bebè, in arrivo nelle prossime settimane. “Zia per la terza volta! Però questa volta sono mio fratello Andrea e Carola farci questo dono immenso!”, ha scritto Naike che, a differenza degli altri membri della sua famiglia, è molto attiva sui social.

Andrea Fachinetti è il figlio più giovane di Ornella Muti, che ha già avuto tre nipoti dalle sue figlie (Naike è mamma di Akash, mentre la sua secondogenita, Carolina, ha altri due figli). Andrea Fachinetti e la sua compagna sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e finora non erano emerse indiscrezioni in merito alla gravidanza e all’arrivo del loro primo bebè.

Ornella Muti: i nipoti e i figli

Ornella Muti è molto legata ai suoi figli e ai suoi nipoti, e in una delle sue ultime interviste lei stessa ha dichiarato: “La famiglia è fondamentale, ho dei figli che si prendono cura di me, che mi amano. Dei nipoti che mi fanno sciogliere come un cioccolatino. Tutto questo mi dà forza”. Oggi Ornella Muti vive insieme a sua figlia Naike, con cui ha dato il via a numerosi progetti lavorativi e per cui ha sempre manifestato pubblicamente il suo sostegno.