Ornella Muti: da quanto tempo è single?

Ornella Muti, 68 candeline all’attivo, è ancora una bellissima donna. Eppure, l’attrice ha confessato di essere single da tantissimi anni. A quanto pare, non è più interessata ad avere un uomo al suo fianco.

Durante un video condiviso su Instagram con la figlia Naike Rivelli, Ornella Muti ha svelato da quanto tempo è single. L’attrice, che lo scorso 9 marzo ha festeggiato il suo 68esimo compleanno, è ancora una bellissima donna e potrebbe avere tutti gli uomini ai suoi piedi. Eppure, ha confessato di essere sola da tantissimi anni.

“Mamma da quanti anni è che ti corteggia il nostro Silvio ormai? 20 anni? Ammazza che pazienza, però la speranza è l’ultima a morire…“, ha esordito Naike. La figlia di Ornella ha proseguito: “Mamma da quant’è che sei single?“. La Muti ha replicato:

“Da 10, 12 anni, ma non lo so precisamente… non li conto, sennò vuol dire che mi manca, non li conto, non mi interessa…”.