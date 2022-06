Ornella Muti nonna per la quarta volta: “I neonati vanno protetti dai social”

Ornella Muti ha postato sui social la sua prima foto insieme al suo quarto nipote, figlio di Andrea Fachinetti.

Ornella Muti è diventata nonna per la quarta volta e sui social ha postato la prima foto con il suo nipotino, Edoardo.

Ornella Muti nonna per la quarta volta

Andrea Facchinetti, figlio di Ornella Muti, è diventato padre del suo primo figlio, Edoardo.

L’attrice ha postato sui social la sua prima foto in compagnia del bambino che però ha volutamente deciso di non mostrare in volto, e nella didascalia all’immagine ha scritto: “Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Andrea e la sua compagna, Carol, da sempre sono molto riservati e anche per questo Ornella Muti ha assecondato il loro desiderio di non mostrare il loro bambino attraverso i social.

Chi è Andrea Fachinetti

Andrea Fachinetti è l’unico figlio maschio di Ornella Muti (che ha altre due figlie, Naike e Carolina). Come sua madre Ornella ha deciso di intraprendere la carriera di attore e modello e ha recitato in ‘Scusa ma ti chiamo amore’ e nella serie tv ‘I Medici’.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce di un presunto “ritorno di fiamma” tra Ornella Muti e il suo ex marito, Federico Fachinetti, ma al momento l’attrice non ha confermato l’indiscrezione né ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

I due sono stati avvistati mentre passeggiavano mano nella mano per le vie di Roma, e in tanti tra i fan di Ornella Muti sperano di saperne presto di più in merito alla vicenda.