Ornella Vanoni e Marracash sono amici da tempo, ma la cantante sembra essere parecchio attratta dal rapper. Il problema, ovviamente, è l’età.

Ornella Vanoni attratta da Marracash

Nelle ultime ore, Ornella Vanoni e Marracash si sono concessi una cena insieme ad altri amici. Il rapper, con una serie di Instagram Stories, ha mostrato alcuni momenti della serata. Proprio in uno di questi contenuti social, la cantante si è lasciata andare ad una specie di dedica d’amore.

La dedica d’amore di Ornella a Marracash

Ornella, guardando Marracash negli occhi, ha esclamato:

“Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… ti avrei sbattuto al muro! Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro”.

Il video della dichiarazione d’amore della Vanoni a Marracash è diventato virale in un lampo.

Ornella Vanoni “maestra di vita”

Ornella, come sempre, è stata sommersa di infiniti apprezzamenti. “Maestra di vita” è il commento che va per la maggiore. La Vanoni e Marracash potrebbero presto lanciare un duetto insieme? I fan lo sperano tanto, ma per il momento non ci sono notizie ufficiali.