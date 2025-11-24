Ornella Vanoni e la fede: era atea ma disse "Proviamo anche con Dio"

Milano, 24 nov. (askanews) – “Le ho portato un’icona di Gesù Cristo perché lei l’ultima parola che mi disse era ‘io sono innamorata di Gesù’, non ero credente, mi ha detto, ‘ero abbastanza atea era un po’ arrabbiata con Dio, mi ha detto ‘proviamo che con Dio’ non si sa mai (citazione dalla canzone di Vanoni “Domani è un altro giorno”, ndr).

Allora mi ha detto però ho incontrato una suora evangelica che mi ha fatto leggere il Vangelo e sono innamorata. Adesso gli ho portato l’icona di Gesù per i figli”. Così Giovanni Climaco Mapelli, prete della chiesa ortodossa ucraina-russa, alla camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro Grassi.

“Io sono di una chiesa orientale greca, in realtà abbiamo due paternità greche, russa e ucraina che oggi non vanno tanto d’accordo. I nostri vescovi erano metà russi e metà ucraini e faccio un appello qui davanti a lei che è una donna che amava, che si smettesse questa guerra vergognosa, che è una guerra tra fratelli che amano lo stesso Cristo”, ha aggiunto il prete che parteciperà alla celebrazione dei funerali a San Marco.