Ornella Vanoni ha avuto un incidente: non potrà essere alla Prima della Scala

Ornella Vanoni sarà assente alla serata inaugurale del Teatro alla Scala a causa di un brutto incidente.

Attraverso i suoi canali social Ornella Vanoni ha fatto sapere che dovrà rinunciare a prendere parte alla serata inaugurale del Teatro alla Scala a causa di una brutta caduta.

Ornella Vanoni: l’incidente

Poche ore prima della serata inaugurale del Teatro alla Scala, Ornella Vanoni ha fatto sapere che, suo malgrado, dovrà essere assente.

La cantante ha purtroppo avuto una brutta caduta solo poche ore fa: “Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala insieme al mio amico Marracash”, ha scritto nel suo post sui social la cantante, che ha presto ricevuto numerosi messaggi d’affetto e di solidarietà da parte di fan, amici e colleghi.

Ornella Vanoni: come sta

Al momento non è dato sapere quali siano le condizioni di salute della celebre cantante che sui social ha solamente affermato di aver provato “tanto dolore”. Oltre alla prima del Teatro alla Scala Ornella Vanoni si sarebbe dovuta recare a Bologna per l’anteprima di Senza fine. Sui social la cantante si è scusata per questo spiacevole inconveniente che la costringerà a rinunciare a parte degli impegni da lei presi.

Ornella Vanoni: il Coronavirus

Un anno fa la celebre cantante aveva dovuto fare i conti con la sua infezione da Covid-19. Lei stessa aveva annunciato attraverso i social di essere risultata positiva al Coronavirus e, una volta guarita, aveva sottolineato pubblicamente l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione.