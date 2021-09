Ornella Vanoni, la storia con Gino Paoli: “Sua moglie mi chiese di farmi da parte”

Ornella Vanoni ha confessato alcuni retroscena della sua travagliata liaison con Gino Paoli.

Ornella Vanoni ha confessato dettagli e retroscena della sua importante storia d’amore col collega Gino Paoli, con cui visse un’intensa e travagliata storia d’amore.

Ornella Vanoni: la storia d’amore con Gino Paoli

Ornella Vanoni non ha mai fatto segreto di aver amato follemente Gino Paoli, che all’epoca era sposato con la sua prima moglie, Anna Fabbri.

Proprio la Fabbri – resasi conto del tradimento del cantante nei suoi confronti – avrebbe esortato Ornelal Vanoni a farsi da parte. “Ci siamo innamorati come pazzi. Solo che lui aveva già una moglie. E oltre a tradire lei, tradiva anche me. Io lo cercavo, non c’erano i telefonini allora, ma non lo trovavo mai. E piangevo, piangevo…”, ha confessato la cantante, e ancora: “È stata sua moglie a chiedermi di farmi da parte.

Io l’ho fatto. Eravamo a Forte dei Marmi, lui cantava alla Bussola. “Accompagnami alla stazione”, gli ho chiesto. E sono sparita. Avevo il cuore in pezzi ma non è nel mio Dna lottare per tenere un uomo vicino a me”. In seguito Gino Paoli ha lasciato sua moglie per legarsi all’attrice Stefania Sandrelli, madre di sua figlia Amanda. La relazione tra i due diede scandalo visto che all’epoca Stefania Sandrelli era ancora minorenne e lui era in attesa del suo primogenito insieme alla moglie Anna Fabbri.

Ornella Vanoni: l’amicizia con Gino Paoli

Nonostante siano stati legati da un’importante storia d’amore, Ornella Vanoni e Gino Paoli sono riusciti a stabilire un rapporto d’amicizia e la cantante ha confessato che i due avrebbero in progetto un concerto insieme per i loro 90 anni (sono coetanei). “Ci sono voluti anni per togliermelo dalla testa ma, per fortuna, non ci siamo mai persi. Ci siamo detti che, se arriveremo ai 90 anni, faremo un altro concerto insieme”, ha confessato Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni: la vita privata

Prima di conoscere Gino Paoli Ornella Vanoni è stata sposata con il produttore Lucio Ardenzi, dal quale ha avuto il suo unico figlio, Cristiano. Successivamente la cantante ha avuto altre numerose relazioni: è stata legata al regista teatrale Giorgio Strehler, al fumettista Hugo Pratt e a Francesco Leto. Oggi la cantante sarebbe legata a Pino Roveredo, scrittore da lei conosciuto nel 2005. La cantante ha confessato di aver subito un aborto mentre era legata a Gino Paoli.