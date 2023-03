Oro: torna sopra quota 2 mila dollari per tensioni su banche

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – Le tensioni sui mercati finanziari – acuite dalla soluzione adottata per la crisi di Credit Suisse, bocciata dalle borse di tutto il mondo – riaccende la caccia ai beni rifugio con il prezzo dell'oro che torna sopra la soglia dei 2.000 dollari per la prima volta da tempo. Al momento il prezzo di un'oncia troy (circa 31,1 grammi) si aggira intorno i 2001 dollari dopo avere toccato quota 2011 dollari nelle prime ore della mattinata. Rispetto ai livelli di febbraio la crescita è intorno al 15 % e riporta il metallo prezioso non lontano dal record di 2075 dollari toccato nell'estate 2020.