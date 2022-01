Orologi cassa grande: caratteristiche e quale scegliere

Gli orologi a cassa grande si presentano in modelli e versioni diverse. Scopriamo insieme qual è il modello migliore da acquistare.

Gli orologi a cassa grande sono lussuosi ed esclusivi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le caratteristiche di base e dove acquistare il modello migliore, al miglior prezzo, anche online.

Orologi cassa grande

Gli orologi a cassa grande sono alcuni dei modelli maggiormente apprezzati e acquistati dagli uomini, soprattutto di recente, per la loro capacità di saper coniugare armoniosamente lo stile e la moda, la funzionalità e la comodità. Se, da un lato, infatti, lo Smartphone sembra occupare il primo posto della classifica ed essersi sostituito a praticamente ogni altro prodotto destinato ad un uso specifico, dall’altro, fortunatamente, sono ancora molti gli uomini in grado di apprezzare il classico orologio da polso che, senza alcuna ombra di dubbio, saprà essere in grado di dirci l’ora esatta ogni qualvolta dovessimo averne bisogno, senza pericolo che la batteria si scarichi, come capita, invece, con lo Smartphone!

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le caratteristiche di un orologio a cassa grande, quali fattori analizzare in vista dell’acquisto perfetto e dove acquistare il modello migliore, l’unico in grado di racchiudere moda e stile, lusso e costo contenuto in un unico oggetto.

Orologi cassa grande: modelli

Gli orologi a cassa grande sono disponibili in commercio in modelli e versioni differenti, ma la maggior parte non è in grado di racchiudere in unico oggetto quello stile e quella moda, quella praticità e funzionalità, a cui si faceva cenno nei paragrafi precedenti. In modo particolare, la stragrande maggioranza di orologi a cassa grande disponibile in commercio, oltre ad avere dei grossi limiti per quel che riguarda la qualità dei materiali utilizzati e la durata, presenta dei problemi anche per quanto riguarda il costo, che non è accessibile a tutti.

Kronos Prestige, con la sua linea Parthenos, dopo aver esaminato e studiato queste problematiche, ha saputo realizzare un prodotto prestigioso, accessibile a chiunque, senza tuttavia perdere di vista quelle qualità e quelle caratteristiche che un orologio a cassa grande di questa portata dovrebbe avere.

Orologi cassa grande: quale scegliere

Gli orologi a cassa grande si presentano in commercio sotto versioni e modelli differenti, ma i lussuosi orologi a cassa grande sono un vanto di pochissime aziende di produzione. Tra queste, merita, senza alcuna ombra di dubbio, una menzione di rilievo Kronos Prestige che, con il lancio della sua ultima collezione Parthenos, fa parlare ancora di sé per aver saputo combinare il lusso di un prestigioso orologio a cassa grande con un ottimo rapporto qualità – prezzo, affinché rendere disponibile il prodotto anche a chi non può contare su grosse risorse finanziare.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

La linea Parhenos di Kronos Prestige propone orologi di lusso che sanno come coniugare un carattere contemporaneo con un’anima classica, in grado di tradursi in una cassa extralarge color oro, accompagnata in scocca e cinturino realizzati in acciaio inox. Il quadrante dispone di quattro funzioni: cronografo, calendario con indicazione di data e giorno della settimana, cronometro professionale. La linea si rivolge agli uomini di tutte le età, indipendentemente dalla posizione economica, al fine di promuovere il lusso e l’uguaglianza, senza distinzione alcuna.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Gli orologi Kronos Prèstige sono prodotti esclusivi, che si acquistano unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione, direttamente raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare uno degli orologi Kronos Prèstige della linea Parthenos è necessario compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il proprio domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, gli orologi Kronos Prèstige sono in promozione, a tempo determinato, a 59,90 € anziché 119,80. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare, quindi, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.