Orologi da donna: fra trend ed evergreen

Quali sono gli orologi più di tendenza per l’estate 2022? Quali le caratteristiche più ricercate in linea con i migliori trend del momento?

Sarà capitato a tutte almeno una volta di indossare l’orologio anche se le lancette erano ferme, perché quell’accessorio impreziosiva l’outfit scelto per un’occasione importante o anche semplicemente per andare a fare la spesa.

L’orologio da polso, sia nelle versioni uomo, donna o unisex, non rappresenta più soltanto un utile accessorio, ma nel corso degli anni ha acquisito un vero ruolo nel delineare e valorizzare la personalità di chi lo indossa. È un modo di essere, un segno distintivo.

Così come si abbinano le scarpe alla borsa o gli accessori all’abbigliamento, l’orologio è parte integrante dei look estivi più di tendenza: che sia un modello all’ultima moda o un evergreen sempre di stile, ogni donna che vuole lasciare il segno, sa che dovrà inserire l’orologio nel proprio outfit.

Portare al polso il modello giusto di orologio vuol dire regalare un tocco di personalità in più ai propri outfit, evidenziando il proprio stile in base agli ambienti e ai contesti in cui si sceglie di sfoggiarlo. Sono molte le offerte e le novità degli orologi femminili su GioiaPura tra i quali è possibile scegliere, per individuare il modello che fa al caso proprio e definire gli outfit estivi più apprezzati.

Orologi da donna da polso: classici, originali e di tendenza

Alcune donne preferiscono indossare un orologio classico che vada bene per ogni occasione, altre amano cambiare in base alla stagione o allo stato d’animo, altre ancora non escono di casa se non hanno abbinato l’orologio più fashion all’outfit del giorno.

Per una cerimonia elegante, per andare in ufficio, per fare sport o con un abbigliamento casual, l’importante è seguire la regola della moda del momento: l’orologio va indossato da solo, senza altri bracciali accanto nello stesso polso.

Ecco alcuni consigli sui migliori orologi da donna sempre amati e con i quali non si sbaglia mai.

Orologio classico

Si parte dal modello classico, mai eccessivo e sempre azzeccato per dare un tocco in più allo stile. Tra gli orologi da donna classici, quelli di Michael Kors sono quelli che più si avvicinano alle forme in acciaio e oro, impreziositi da alcuni dettagli che illuminano l’accessorio, come piccoli brillanti.

Orologio in oro e argento

L’oro negli accessori riveste sempre un ruolo da protagonista e dona carattere alla donna che lo indossa. Gli orologi in oro, dallo stile originale ed evergreen, sono perfetti da abbinare con un mini dress, per look più formali ma anche casual.

I trend 2022, però, hanno scelto di accostare l’argento all’oro, facendo incontrare i due metalli in un unico orologio. Come gli orologi classici della Tissot, della Liu Jo e della Fossil, con cinturini in acciaio intarsiati di argento e oro.

Orologi squadrati

Dal tocco essenziale e mai fuori moda, gli orologi da donna con quadrante quadrato o rettangolare sono semplici ma chic allo stesso tempo. I modelli più acquistati sono quelli mono tonalità, spesso arricchiti da dettagli brillanti, perfetti per essere indossati tutti i giorni in sostituzione alla classica forma rotonda.

È probabile che le amanti di questo modello si siano innamorate degli orologi da donna squadrati perché li vedevano indossare alle nonne: sono il modello più in voga nel passato, che ritorna orgogliosamente di moda.

Orologi vintage

Per restare in tema passato, gli orologi vintage più amati del momento sono quelli di Casio. Il modello è unisex, le dimensioni sono varie, ma di certo non può non indossarlo la donna che vuole essere sempre alla moda, mantenendo gusto e ricercatezza.

Orologi mini size

Ai modelli vintage appartengono gli orologi da donna con quadrante piccolo, caratteristici dei primi anni del ‘900, quando più che orologi sembravano dei bracciali. Un dettaglio essenziale, che dona eleganza e stile anche alle giovanissime. I più amati sono quelli con quadrante in acciaio e cinturino nero, come i modelli proposti da Festina.

Orologi colorati

Di tendenze sia d’estate che d’inverno, gli orologi dai colori vivaci o pastello sono un accessorio che attira sempre l’attenzione e si adatta ad ogni stile. Gli orologi più di tendenza sono i modelli della Swatch, costruiti con ceramica e plastica di origine biologica. Ma non mancano anche i modelli più classici, dalle forme lineari in acciaio e dai quadranti colorati, essenziali ma eleganti. Un must di stagione per questa estate sono gli orologi con quadrante verde, ma anche gli altri colori fanno la loro figura. I cinturini da abbinare sono in pelle o in acciaio.

Orologio bracciale

Un must have per ogni stagione, da indossare sia di giorno che di sera, sono gli orologi a bracciale, un perfetto accessorio di design che dona sinuosità e movimento al polso e allo stile della donna che lo sceglie. I modelli Breil sono tra i più venduti, con il cinturino a catena con cristalli.