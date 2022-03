Orologio Swatch Omega, presi d’assalto i negozi in tutta Italia: lunghe code e resse

Code allucinanti per il nuovo orologio Swatch Omega. In alcune città è stato necessario l'intervento della polizia locale.

Oggi, 26 marzo 2022, è iniziata la vendita al pubblico del nuovo orologio Swatch Omega. In Italia, nelle principali città, le persone, soprattutto giovani, si sono messe in fila da venerdì 25 marzo 2022 per riuscire ad acquistare il tanto atteso orologio.

In alcuni negozi è stato anche necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Orologio Swatch Omega, lunghe code a Napoli

Il caso più eclatante è quello della città di Napoli, dove centinaia di persone hanno letterlamente occupato la zona in cui si trova il punto vendita Swatch. Sono stati creati enormi disagi alla viabilità e non sono mancate le tensioni tra le persone in fila e i passanti. Molti si domandavano cosa avesse di speciale tale orologio, altri cosa ci facessero tutte quelle persone in coda.

Ma tra i commenti vari ci sono stati anche quelli di coloro che non hanno gradito l’idea di mettersi in coda per un orologio visto il periodo che stiamo attraversando tra pandemia e guerra. Un anziano signore ha infatti commentato: “Ma danno il pane gratis? Ma lo sapete che c’è la guerra?“.

Disagi anche in altre città italiane

Oltre alla città di Napoli, grandi code anche a Torino, Bologna, Venezia e Verona.

Le scene sono assurde in quanto molte persone erano fuori i punti vendita swatch con tende, cibo e sedie pieghevoli. Un vero e proprio sacrificio, ma per molti necessario. Oltre alle lunghe code si sono create anche delle resse per cui è stato necessario l’intervento della polizia locale per monitorare la situazione, come nel caso di Verona. A Venezia, invece, i commercianti degli altri negozi hanno dovuto chiamare i vigili urbani in quanto coloro che erano in coda ostruivano l’ingresso dei negozi.

Anche i residenti sono intervenuti segnalando alle autorità i continui schiamazzi delle persone in fila.

Perchè tanto clamore per il nuovo orologio Swatch?

Ma come mai per un semplice orologio si sono create code mai viste prima? Semplicemente perchè lo Speedmaster MoonSwatch è un remake dello Speedmaster Professional di Omega, orologio indossato dagli astronauti ed in particolare da Neil Armstrong, primo uomo ad aver passeggiato sulla Luna. Il nuovo orologio è un’edizione limitata e dunque, “chi tardi arriva male alloggia”. Non sono mancati in questo caso i furbetti, che approfittando del fatto che l’orologio costi solo 260 euro, lo hanno acquistato per poi rivenderlo a migliaia di euro e realizzare un grosso profitto.