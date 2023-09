Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per venerdì 15 settembre

L'oroscopo di Paolo Fox con tutte le previsioni, segno per segno, per la giornata di venerdì 15 settembre 2023.

Paolo Fox ha svelato tutte le previsioni, segno per segno, per la giornata di venerdì 15 settembre 2023, riportate dal Corriere della Sera. Scopriamo cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete: avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando in positivo, ma non è escluso che possa esserci qualche piccolo contrasto o nervosismo. Prestate attenzione alle storie non chiarite nel passato e impegnatevi nei nuovi progetti di lavoro, particolarmente interessanti;

Toro: siete in una fase di recupero e state uscendo fuori da diverse problematiche. Siete sempre più pronti a mettervi realmente in gioco in qualcosa di nuovo, che potrebbe andare a sbloccare qualcosa di molto importante;

Gemelli: avete intorno molta tensione e ci sono alcune cose che dovete risolvere sul lavoro. Potrebbero esserci piccoli fastidi e un po’ di stress, ma questa fase di incertezza dovrà essere dominata da un forte rigore. Avete bisogno di più leggerezza;

Cancro: potreste trovarvi faccia a faccia con una persona che recentemente ha creato qualche difficoltà o è stata assente. Cercate di non esagerare con le prese di posizione e i litigi;

Leone: qualcuno potrebbe farvi arrabbiare e sarete anche molto presi dal lavoro, per cui un po’ tesi e stressati. Non siete del tutto appagati, ma con un po’ di impegno potreste riuscire a tirarvi su di morale;

Vergine: un periodo pieno di cose da fare, di progetti e di opportunità. Dovete fare in modo di impegnarvi al massimo e tirare fuori tutto il meglio di voi in questa nuova fase molto attiva e piena di soddisfazioni;

Bilancia: la seconda parte della giornata sarà un po’ pesante e forse avrete una persona contro. Le stelle, però, sono dalla vostra parte ed è il momento di fare scelte importanti per il futuro;

Scorpione: sarebbe davvero un peccato perdere tempo per un blocco mentale o dare spazio alla paura di non riuscire. La cosa importante è affrontare i cambiamenti professionali con coraggio;

Sagittario: l’atteggiamento nei confronti dell’amore è molto positivo e vi renderete conto che i sentimenti sono importanti. Ci saranno cambiamenti nei rapporti di lavoro, ma anche all’interno della famiglia;

Capricorno: potreste avere qualche momento di stress soprattutto per quanto riguarda i rapporti di amicizia e di amore, ma riuscirete lo stesso a gestire la situazione e a mantenere la vostra calma;

Acquario: qualcuno potrebbe offendersi nei vostri confronti, ma voi sarete pronti a chiarire e anche nell’ambito di lavoro riuscirete a gestire tutto per il meglio;

Pesci: andrete incontro d un incarico importante o un progetto di lavoro che potrebbe dare grandi frutti. Affronterete tutto con grande serenità, proprio come accadrà nei rapporti.