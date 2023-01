Oroscopo 2023, Mauro Perfetti svela i segni fortunati del nuovo anno

Dopo le attesissime previsioni di Paolo Fox, anche Mauro Perfetti ha svelato il suo oroscopo per il 2023.

Quali saranno i segni più fortunati nel nuovo anno e quali, invece, saranno attesi da nuove interessanti sfide?

L’oroscopo di Mauro Perfetti, svelati i segni zodiacali fortunati del 2023

L’astrologo Mauro Perfetti si è affidato alle pagine del noto settimanale ‘Oggi‘ per pubblicare il suo oroscopo per il 2023. Perfetti che di previsioni se ne intende, e che aveva addirittura anticipato a fine 2015 l’ascesa di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio dei Ministri, ha letto gli astri per il pubblico di ‘Oggi’.

“Le stelle dicono che sarà l’anno del cambiamento” – assicura l’astrologo – “I segni zodicali sentono la necessità di dare una nuova destinazione alla loro vita. I segni fortunati saranno Capricorno e Toro, seguiti da Pesci e Cancro. Per questi segni si apre un’annata più leggera e spensierata. Dopo anni di sacrifici, anche Leone e Scorpione avranno benefici.”

Quali saranno i segni dello zodiaco meno favoriti?

Perfetti, poi, prosegue parlando anche di quelli che nel 2023 saranno i segni meno favoriti, secondo quanto dicono le stelle: “Gemelli, Vergine e Saggitario dovranno impegnarsi a rottamare situazioni scadute.

Per l’oroscopo dell’amore, invece, gli stessi Gemelli e Bilancia avranno un periodo fortunato da Giugno ad Ottobre.”