Oroscopo 3-9 luglio Paolo Fox, scelte importanti in amore per Pesci

L’estate è ufficialmente arrivata tra noi e con essa abbiamo dato il benvenuto alle calde temperature che progressivamente ci stanno accompagnando verso le agognate vacanze: come sempre le stelle ci riservano, in questi giorni di luglio, tante sorprese, ma anche tante novità. A svelarle è l’astrologo, Paolo Fox, in questo oroscopo dal 3 al 9 luglio, pubblicato sul settimanale DiPiù tv e qui tratto liberamente.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno dal 3 al 9 luglio

Ariete

Sono giorni estremamente positivi per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per chi è alla ricerca dell’anima gemella, ci sono buone notizie perché presto potrebbe arrivare chi farà breccia nel vostro cuore. Bene sul lavoro: sarete chiamati a delle scelte importanti. Particolarmente propizia la giornata del 5 luglio.

Toro

Non sono giorni facili quelli che aspettano i Toro: sul fronte sentimentale potreste nutrire dei dubbi. Prestare dunque la massima attenzione prima di fare una scelta. Bene sul lavoro: vi verranno affidati dei ruoli importanti. Le stelle vi sostengono.

Gemelli

Settimana particolarmente sfidante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ci sono buone occasioni per chi deve fare incontri importanti. L’importante è non fermarvi anche se in passato avete vissuto un’esperienza dolorosa. Molto bene sul lavoro dove presto il vostro impegno verrà riconosciuto. Non fermatevi ora!

Cancro

Anche per i Cancro questi saranno giorni particolarmente sfidanti. In amore avrete la possibilità di fare degli incontri interessanti specie nella giornata di venerdì 7 luglio. Fate attenzione sul lavoro, specie ai nuovi progetti che vi verranno proposti: tutto è nelle vostre mani!

Leone

Chi è nato sotto il segno del Leone potrà contare sul sostegno di Venere e Marte. Occhio però a chi è single: è tempo di mettere al bando ogni tensione. Nella giornata di mercoledì 5 luglio è strettamente raccomandato procedere con prudenza.

Vergine

Il cielo sorride al segno della Vergine: in amore sarà di nuovo possibile lasciarsi andare alle passioni e la giornata che si presta ad essere più propizia è quella di lunedì 3 luglio. Sul lavoro il tempo si sta restringendo sempre più: occhio ai progetti che intendete accettare!

Bilancia

Situazione non facile per i nati sotto il segno della Bilancia: in amore attorno a voi c’è meno tensione, ma questo è il momento di prestare attenzione a ciò che vi circonda. Per ciò che riguarda il lavoro potreste avere qualche problema al portafogli, ma tutto si risolverà.

Scorpione

In amore, per i nati sotto questo segno è tempo di lasciarsi alle spalle il passato e non fermarsi. Per ciò che riguarda il lavoro ci sono novità, ma è proprio in questa fase che dovreste prestare la massima attenzione. Non sottovalutate la situazione.

Sagittario

Per i Sagittario sono giorni interessanti. Sul fronte sentimentale potreste iniziare in modo inaspettato una nuova storia. Ci sono invece dei rallentamenti per ciò che riguarda il lavoro, ma tutto si sistemerà.

Capricorno

Chi è nato sotto il segno del Capricorno fatica a fidarsi dei propri sentimenti e a lasciarsi andare. È dunque importante prestare attenzione a quale sarà la vostra mossa prima di fare il prossimo passo. Bene sul lavoro: le occasioni sono dietro l’angolo, non temete perché presto o tardi riuscirete a raccogliere i frutti del vostro impegno.

Acquario

Non saranno giorni facili per gli Acquario. Sul lato sentimentale state lontani da ogni discussione. Fate attenzione anche sul lavoro: prima di prendere una decisione valutate bene il da farsi.

Pesci

I Pesci sono pronti a vivere al massimo questa settimana. In amore una nuova storia può trasformarsi in qualche cosa di più. Bene sul lavoro dove avrete l’occasione di fare un passo in avanti, ma siete decisi e proseguite per la vostra strada.