Oroscopo 3-9 ottobre Paolo Fox: la settimana sarà impegnativa per molti segni

Come di consueto Paolo Fox ci svela quali sono i segni più fortunati, ma anche quelli da tenere d'occhio. Scopriamoli insieme.

Il mese di ottobre è arrivato. Questo significa che ci stiamo avvicinando progressivamente alla stagione invernale. Per molti segni è tempo di inizi, mentre per molti altri è tempo di prestare qualche attenzione in più. Come si consueto, Paolo Fox nell’approfondimento settimanale pubblicato su DiPiù Tv rivela non solo quali sono i segni più fortunati, ma anche quelli che in questi giorni dal 3 al 9 ottobre vivranno qualche piccola difficoltà in amore o sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, i segni da tenere d’occhio

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbe esserci delle difficoltà sul fronte amoroso in particolar modo lunedì 3 e martedì 4 ottobre. Non aiuta la stanchezza senza contare che sarà necessario affrontare le incomprensioni che vi si pareranno davanti. Ciò significa che prestare attenzione alle parole usate sarà quanto mai importante. Andrà meglio sul lavoro dove grazie alla vostra ambizione non mancheranno le soddisfazioni.

Toro

Per i Toro si prospetta invece un’ottima settimana grazie anche alle nuove conoscenze che potrebbero essere agevolate.

Più impegnativo sul fronte lavorativo dove potreste prendervi anche delle soddisfazioni. Occhio a chi ricopre incarichi importanti: potrebbe esserci chi potrebbe mettervi in non poca difficoltà. Non curatevi di loro!

Gemelli

Gli appartenenti al segno dei Gemelli si prepareranno a vivere una settimana speciale sul lato sentimentale anche se dovrà essere prestata dell’attenzione in più se ci delle “avventure”. Ottime occasioni invece sul fronte lavorativo. Occhio al 6 e 7 ottobre: in queste giornate potreste instaurare dei nuovi legami.

Non si escludono inoltre novità nella vostra vita professionale.

Cancro

Settimana non molto facile per chi è del segno del Cancro. In amore sarà necessario fare chiarezza dentro di sé, questo per via dei pochi punti di riferimento. Non meno difficoltà ci sono sul lavoro dove sarà necessario lottare per ottenere ciò che si desidera.

Leone

Per i Leone, grazie al sostegno di Venere sarà possibile vivere nuove emozioni. Bene anche sul lavoro dove non mancheranno risultati importanti.

È il momento di mostrare a tutti chi sei!

Vergine

Situazione di grande riflessione per il segno della Vergine: in amore stai cercando qualcuno che ti faccia battere il cuore. Sul lavoro ci sono invece grandi novità in vista. Prima sarà necessario affrontare alcune questioni che sono state messe da parte.

Bilancia

Attenzione all’amore per il segno della Bilancia. È giunto il momento di esporsi soprattutto nella giornata di giovedì 6 ottobre. Grandi novità in vista sul lavoro: i risultati ti ripagheranno di qualsiasi sforzo.

Scorpione

In amore pazienta ancora un po’. Venere presto sarà dalla parte di chi è nato sotto questo segno. Più stabilità sul lavoro, ma c’è chi non è d’accordo con te.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario potrebbero essere pronti a mettere in discussione la loro storia, questo perché magari si cerca maggiore libertà. Sul lavoro non devi lasciarti sconfortare: è il momento di cominciare un nuovo percorso.

Capricorno

In amore vi attende una sfida importante: avete dedicato molto tempo al lavoro, meno all’aspetto sentimentale. Il vostro cuore ha bisogno di più certezze. Sul fronte lavorativo bisogna mettere da parte i pensieri negativi.

Acquario

Gli Acquario sono alla ricerca dell'”altra metà della mela”. Occhio però alla stanchezza. Per ciò che riguarda il lavoro è tornato il momento di mettersi in gioco.

Pesci

In amore, per chi è nato sotto il segno dei Pesci è arrivato il momento di lasciarsi andare. Importanti sfide sul lavoro: attenzione a non perdere la calma!