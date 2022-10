Oroscopo 31 ottobre-6 novembre, rinascono i sentimenti per Cancro. Venere attraversa Bilancia

Ci sono molte novità in amore e nuove sfide sul lavoro. Cosa ci riserva l'oroscopo nella prossima settimana secondo Paolo Fox.

Il mese di novembre sta iniziando e pian piano ci avviciniamo alla fine di questo 2022. C’è tuttavia ancora tempo per scoprire come finirà il mese di ottobre e che cosa ci riserverà questo lungo ponte del primo novembre. Come di consueto Paolo Fox svela, segno per segno, cosa dovremo aspettarci da questo oroscopo che è stato pubblicato su DiPiù Tv e qui riportato in modo libero.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno

Ariete

Sul lato sentimentale ci sono delle incertezze, ma in questo momento è ora di lasciare spazio alla positività. Sul lato lavorativo è necessario prestare attenzione agli aspetti finanziari, ma nel prossimo mese arriveranno delle importanti notizie.

Toro

Non sarà una settimana facile per i Toro. Alcuni problemi potrebbero rischiare di ingigantirsi, mentre sul lavoro potresti trovare dell’invidia da parte di alcune persone.

Gemelli

Per i nati sotto questo segno ci sarà da lavorare sul lato sentimentale.

Per ciò che riguarda il lavoro potrebbe esserci invece del nervosismo. C’è sempre più da fare e stare dietro a tutto non è facile.

Cancro

Questo periodo sembra essere particolarmente propizio per il segno del Cancro. In amore i sentimenti sono pronti a rinascere. Sei hai progetti sul lavoro, questo è il momento giusto.

Leone

I Leone devono prestare attenzione ai sentimenti che potrebbero rischiare di essere trascurati. Siate cauti sul lavoro specie quando ci sono delle persone con cui non avete feeling.

Vergine

Per il segno della Vergine gli incontri sono favoriti. Per ciò che riguarda l’aspetto lavorativo, potrebbero esserci in ballo nuovi progetti che non dovrebbero passare in secondo piano.

Bilancia

Ci sono belle notizie in vista, specie se ci sono delle relazioni nate da poco. Bene anche sul lato lavorativo soprattutto se si devono fare affari.

Scorpione

In amore si prospetta un’ottima settimana anche per il segno dello Scorpione grazie alla vicinanza di numerosi pianeti.

Tempo altrettanto favorevole anche sul lavoro, complice Mercurio e Giove che attraversano questo segno.

Sagittario

Per chi è nato sotto questo segno, potrebbe essere adesso il momento di fare nuove conoscenze. Periodo positivo anche sul lavoro, ma le cose potrebbero migliorare ancora nella seconda parte della settimana.

Capricorno

Attenzione ai Capricorno. In amore potrebbe esserci stato qualche piccolo problema, ma se vieni ricambiato è il momento giusto per fare il passo e confessare i tuoi sentimenti. Pazientate sul lavoro. Le soluzioni in questo mese non tarderanno ad arrivare.

Acquario

Il segno dell’Acquario sta affrontando diverse difficoltà. In Amore evitate ulteriori discussioni specie se vi sono delle persone che faticano a comprendere la vostra voglia di essere liberi. Occhio anche all’aspetto economico a causa delle spese che vi siete trovati ad affrontare.

Pesci

Belle emozioni in vista per chi è del segno dei pesci. Non esitate a fare nuovi incontri, grazie anche ai sentimenti che tornano in primo piano. Occhio alle spese. In ogni caso presto potresti avere delle risposte alle tue domande.