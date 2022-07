Oroscopo dei sentimenti e della passione: le previsioni delle stelle per il mese di Agosto

Sesso, passione e sentimenti: ecco l'oroscopo per il mese di agosto e per ogni segno zodiacale.

Agosto è il mese da dedicare alla spensieratezza e al relax, in quest’articolo ci occuperemo di scoprire quali sono le previsioni delle stelle per ciascun segno zodiacale, nell’ambito di sesso, passione e sentimenti.

Oroscopo sesso, passione e sentimenti di agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per il mese di agosto 2022, gli astri prevedono grandi cose per i primi quattro segni zodiacali, in particolare: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Scopriamone di più.

Ariete

Per i nati sotto il segno dell’Ariete agosto 2022 potrebbe configurarsi come il mese delle occasioni e della necessità di sperimentare.

Se siete rimasti troppo a lungo ancorati ad un certo modo di vivere le relazioni, magari troppo statico e talvolta automatico, è giunto il momento di voltare pagina e cominciare a vivere sulle orme del “Carpe Diem”.

Dunque non esitate a conoscere nuove persone e a cimentarvi in nuove relazioni e soprattutto cercate di vivere ogni storia in modo leggero, senza crearvi troppe paranoie.

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro il mese di agosto 2022 potrebbe essere molto favorevole dal punto di vista sentimentale ed in particolare sul piano della sessualità.

Grazie a Marte nel segno fino al 20 agosto, i nativi del Toro, godranno di una spiccata energia dal punto di vista della passione e di una forte intraprendenza nelle relazioni sentimentali.

Gli astri consigliano ai Toro di vivere la quotidianità sentimentale senza troppe pretese e di godere di tutti i piaceri che la vita offre!

Gemelli

Per i Gemelli l’inizio del mese di agosto 2022 potrebbe essere un po’ calante dal punto di vista della sfera sentimentale e sessuale.

Tuttavia la svolta non dovrebbe tardare ad arrivare grazie al fantastico ingresso di Marte in Gemelli.

I nati sotto questo segno vivranno un mese di forti emozioni dal punto di vista sessuale, dunque via libera a notti intense e movimentate!

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro vivranno una prima parte del mese molto intensa dal punto di vista sentimentale e passionale, in particolare saranno animati da una grande energia e da una potente vitalità, che renderà molto piacevole la vita sessuale.

Per la fine del mese è previsto un drastico calo delle energie e della vitalità che li accompagnerà nella prima parte e dunque meglio giocarsi le proprie chance al momento opportuno!

Oroscopo sesso, passione e sentimenti di agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Scopriamo adesso cosa riservano le previsioni delle stelle del mese di agosto per i segni zodiacali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Leone

I nati sotto il segno del Leone sono egocentrici per natura e proprio in occasione del mese di agosto 2022, potranno manifestare tutto il loro autocompiacimento, mediante delle ottime performance sessuali; inoltre vivranno delle relazioni appaganti dal punto di vista sentimentale, ma per nulla stabili.

Vergine

Per i Vergine il mese di agosto sarà un periodo di profonda riflessione, in particolare i nati sotto questo segno, secondo le previsioni astrologiche si ritroveranno a generare un bilancio della vita sentimentale vissuta sino ad ora e vivranno dei momenti di particolare crisi interiore.

Tuttavia non è da escludere che in un periodo di riflessione sentimentale, si inseriscano delle piccole avventure sessuali del tutto occasionali!

Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia quello di agosto potrebbe essere un mese calante e piuttosto deludente dal punto di vista della passione e della sessualità.

Pochi stimoli e una vita quotidiana condotta all’insegna della passività terranno a bada gli istinti sessuali dei Bilancia per un bel po’ di tempo, ma non è da escludere una svolta intorno al 20 di agosto.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scoprione vivranno un agosto spumeggiante e molto attivo dal punto di vista sessuale. Non è da escludere il ritorno di vecchi amori con cui sarà possibile condividere piacevoli intese sentimentali e non solo…

Oroscopo sesso, passione e sentimenti di agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Infine, scopriamo cosa riserva l’oroscopo di sesso, passione e sentimenti relativo al mese di agosto 2022 ai nati sotto il segno di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario non avranno molto tempo da dedicare all’eros e alla passione nel mese di agosto.

Tra stress e mille impegni quotidiani, sarà difficile trovare un attimo per concedersi del relax e della sana intesa sessuale. Tuttavia non è da escludere qualche incontro particolarmente eccitante.

Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno agosto potrebbe essere un mese di piacevoli scoperte o di vecchi ritrovamenti dal punto di vista sentimentale e passionale, dunque via libera a nuovi incontri o ad intese passionali con vecchi partner mai dimenticati!

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario nel mese di agosto saranno un po’scarichi e di conseguenza non vivranno grandi emozioni dal punto di vista sessuale e sentimentale.

Gli Acquario hanno una grande voglia di cambiare e questa volontà si riverserà soprattutto in ambito relazionale, non sarà per nulla semplice cominciare nuove relazioni, le pretese sono tante, forse anche troppe!

Pesci

L’amore non sarà una prorità dei nati sotto il segno dei Pesci nel mese di agosto, che dovranno far i conti con altro, a causa di esperienze negative vissute in passato per queste persone comincerà ad essere più importante la qualità che la quantità delle relazioni.