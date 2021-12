Oroscopo di Capodanno di Paolo Fox: le previsioni segno per segno

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per le giornate dell'ultimo dell'anno e di Capodanno.

Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per le giornate dell’ultimo dell’anno e di Capodanno: i dettagli segno per segno di due dei momenti più attesi.

Oroscopo di Paolo Fox per Capodanno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

L’amore non manca ma forse si è troppo concentrati e presi dal lavoro: il consiglio è di cercare di parlare a cuore aperto. Il Capodanno comunque promette bene e sarà interessante.

Toro

Venere è in buon aspetto e questa è una bella notizia anche per chi vuole vivere una storia leggera. Quanto al lavoro, bisogna cambiare delle strategie o forse ci si deve far pagare di più.

Gemelli

Bisogna dimenticare le storie d’amore che non sono andate bene e, soprattutto a Capodanno, è meglio non agitarsi.

La vitalità non manca ma si ha paura di non essere capiti: il consiglio è di prendere tutto con calma ed essere più riflessivi rispetto al passato.

Cancro

Venere è in opposizione e si hanno troppi pensieri in amore: si è incerti e anche un po’ insoddisfatti nella propria vita sentimentale ma è bene cercare di non essere pessimisti. Entro i primi mesi del 2022 bisognerà risolvere delle questioni anche legali ma le soluzioni sono dietro l’angolo.

Oroscopo di Paolo Fox per Capodanno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Questi giorni promettono bene per le relazioni, ma non ci si vuole concedere del tutto. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è in opposizione ma si sentirà la necessità di cambiare aria e di fare qualcosa di diverso rispetto al passato.

Vergine

Venere è dalla propria parte e l’amore promette grandi cose, ma i nati sotto questo segno hanno perso un po’ la fiducia.

Si è molto esigenti, ma presto si farà un nuovo incontro.

Bilancia

In amore forse si è rimasti un po’ delusi per una storia non proprio trasparente. I momenti difficili ci sono, ma si deve guardare avanti e andare oltre: il consiglio è di prendere tempo, rilassarsi e cercare di non fare scelte sbagliate.

Scorpione

In questo momento ci si potrebbe lasciar andare ad una storia part-time senza troppi impegni, cosa che fino a pochi mesi fa si pensava impossibile. Ora si vuole essere felici e sereni, senza mettere troppo alla prova chi vi circonda.

Oroscopo di Paolo Fox per Capodanno: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Da un’amicizia potrebbe nascere un amore. I nati sotto questo segno danno importanza ai rapporti mentali, ma attrae anche il fisico di qualcuno oltre alla testa. É bene cercare di fare qualcosa di divertente a Capodanno: la Luna sarà con sé e in viaggio ci si divertirà tanto.

Capricorno

In amore molti problemi si potranno risolvere con Venere che porta con sé tante novità. Il consiglio è quello di lasciarsi andare alle nuove conoscenze e valutare le proposte che verranno.

Acquario

Negli ultimi mesi in amore ci sono stati dei problemi, non si ha capito bene cosa si desiderava e le complicazioni non sono mancate. Forse si ama troppo la libertà, ma non bisogna temere perché arriveranno presto delle soluzioni.

Pesci i

Anche se le festività hanno portato un po’ di dubbi, a Capodanno è meglio non farsi prendere dai brutti pensieri. Quanto al lavoro, si suggerisce di non sottovalutare i nuovi accordi e non arrendersi: Giove sarà dalla propria parte per molte settimane a partire dalla fine di dicembre.