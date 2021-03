Oroscopo di domani mercoledì 31 marzo 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo di domani per i segni zodiacali d'aria. Le previsioni per le persone nate sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell'Acquario.

L’oroscopo di domani, mercoledì 31 marzo, per tutti i segni zodiacali d’aria. Le previsioni per tutte le persone nate sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario. Questi segni sono così riflessivi che a volte non riescono proprio a cedere al loro istinto, anche se ascoltano sempre le loro sensazioni.

Oroscopo di domani 31 marzo 2021

L’oroscopo di domani, mercoledì 31 marzo 2021, prevede una giornata un po’ confusa. Il vostro umore è buono, avete molta energia e siete pronti ad affrontare qualsiasi prova, però sentite il peso di qualcosa che appartiene al passato e che ogni tanto vi fa perdere la bussola. Mettetevi davanti ad uno specchio e osservate la vostra immagine, cercando di capire cosa avete dentro e lasciando indietro ciò che appartiene al passato.

L’oroscopo di domani: Gemelli

Siete stati travolti dalla primavera, che vi ha portato il buonumore. I raggi del sole vi fanno sentire bene e le giornate che si sono allungate vi aiutano a pensare a voi stessi. Nonostante questo, però, c’è qualcosa che vi tormenta e che non vi lascia modo di godere a pieno tutto quello che vi sta portando la nuova stagione. Cercate di non farvi sopraffare dal peso di problemi che non sono vostri.

Il lavoro secondo l’oroscopo di domani

Sarà una giornata interamente dedicata al lavoro. Avrete moltissimi impegni e compiti da portare a termine, ma la cosa non vi spaventa. Siete pronti ad affrontare il vostro orario di lavoro con il sorriso, cercando di non lasciarvi distrarre da alcuni pensieri che non siete riusciti a lasciare a casa. Il vostro capo potrebbe non essere di grande aiuto durante la giornata di domani, ma voi saprete come assecondarlo senza perdere la vostra strada.

L’amore secondo l’oroscopo di domani

Per quanto riguarda le relazioni è un momento un po’ particolare. Vi sentite un po’ in trappola e avete difficoltà anche a causa del carico che deriva dalla vostra famiglia. Non sarà una giornata all’insegna del romanticismo e dell’amore, ma saprete comunque gestire la situazione al meglio. Concentratevi solo ed esclusivamente sugli aspetti che vi fanno stare bene.

L’oroscopo di domani: Bilancia

Avrete delle decisioni importanti da prendere, ma avrete anche bisogno di ottimi consigli. Siete consapevoli che la vostra famiglia potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e rendervi le cose più difficili del previsto, ma cercherete comunque di seguire il vostro istinto. Un ottimo consiglio potrebbe aiutarvi a prendere questa decisione con più leggerezza, ma dovrete trovare la persona giusta per aiutarvi.

L’oroscopo di domani: il lavoro

Ancora una volta vi porterete i vostri pensieri sul lavoro, per cui la giornata non sarà per niente facile. Ci saranno diversi impegni, ma voi sarete troppo distratti. Non sarà semplice portare a termine i vostri compiti e probabilmente a fine giornata sarete stanchissimi, per tutto l’impegno che avete messo nel lavoro, anche se non avrete grandi soddisfazioni proprio a causa delle distrazioni che vi tormenteranno.

La famiglia vi sta tormentando, mentre il vostro partner sembra non capire fino in fondo ciò che vi tormenta. Le persone con dei figli dovranno affrontare alcuni scontri, perché questa generazione è particolarmente battagliera. Le relazioni saranno compromesse dal vostro bisogno di pensare alle decisioni che vi tormentano, ma l’aiuto che vi serve potrebbe arrivare da una persona del tutto inaspettata.

L’oroscopo di domani: Acquario

Domani la giornata sarà abbastanza pesante. Nonostante sentite un’energia particolare, probabilmente dovuta alla primavera, avrete degli sbalzi d’umore da non sottovalutare. Sarete molto nervosi, a tratti intrattabili, ma ci sarà un unico punto in cui forse riuscirete a lasciarvi andare: l’amore. Concentratevi sulla persona che avete accanto o su ciò che realmente vi fa stare bene, perché ne avrete bisogno.

Il lavoro nell’oroscopo di domani

I nervi a fior di pelle vi renderanno poco simpatici nell’ambiente lavorativo. Avrete diversi problemi ad interagire in modo normale con i vostri colleghi e con il vostro capo. Pretenderete sempre di più da voi stessi, ma sarete così agitati e nervosi da non riuscire ad assecondare queste vostre pretese. Sarà una giornata pesante e stancante, piena di impegni che non riuscirete ad affrontare con la calma necessaria.

L’amore nell’oroscopo di domani

Anche la sfera sentimentale è compromessa dal vostro nervosismo. Ci saranno discussioni particolarmente pesanti, ma vorrete in ogni caso avere l’ultima parola. Sarete pronti a battagliare fino all’ultimo. Cercate solo di non andare troppo oltre, perché la giornata di tensione passerà e vi pentirete di tante cose che vi sono uscite dalla bocca. L’unico tentativo che potete fare è quello di pensare profondamente a ciò che state dicendo e soprattutto a chi lo state dicendo. Le parole a volte possono far male e voi lo sapete bene, per questo è il caso di prendersi un po’ di tempo in solitudine per calmarsi.