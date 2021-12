Oroscopo di Natale e Santo Stefano di Paolo Fox: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox per i giorni di Natale e Santo Stefano: le previsioni, segno per segno, di come verranno trascorse le feste.

Oroscopo di Natale e Santo Stefano di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Venere non è in un aspetto ottimo e ciò non aiuta sicuramente le nuove storie, anzi si sembra molto diffidenti. Quando alla professione, alcuni progetti sono ripartiti, ma non con i risultati sperati: la nuova posizione di Giove apre però a nuove e positive prospettive.

Toro

Buone notizie per l’amore, perché Venere da giovedì è tornata in aspetto positivo. Chi è single o è appena stato deluso, non deve pensare al passato ma lasciarsi andare, soprattutto nei giorni festivi.

Il Natale potrebbe portare con sé serenità anche a chi è solo da troppo tempo.

Gemelli

Il 25 dicembre la Luna sarà dalla propria parte e porterà con sé belle emozioni, occorrerà solo portare pazienza con i nati sotto il segno dei Pesci. Sul lavoro bisogna stare con i piedi per terra e, se nell’ultimo periodo ci sono stati dei problemi, bisogna risolverli.

Cancro

Venere da troppo tempo è opposta e il cielo in amore è un po’ ambiguo.

Forse si sta vivendo un rapporto clandestino oppure non ci si riesce a lasciar andare, ma non bisogna comunque scoraggiarsi. Sul lavoro occorre fare una scelta e potrebbe arrivare una bella intuizione, ma meglio non fare nessun investimento azzardato.

Oroscopo di Natale e Santo Stefano di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Chi ha avuto delle difficoltà in passato in amore, ora deve lasciarsi andare e fidarsi di più.

Sul lavoro ci si è messi alla prova e, da coraggiosi, si riesce a superare ogni sfida. Le stelle promettono bene anche per i giovani, peccato solo per i guadagni perché si è alla ricerca di più certezze economiche.

Vergine

Le relazioni nate ora stanno coinvolgendo, ma bisogna cercare di non guardare più al passato e limitare l’atteggiamento diffidente che limita le conoscenze. Sul lavoro, chi deve sottoscrivere un accordo deve muoversi perché la fine di dicembre è da dedicare alle vacanze.

Bilancia

E’ arrivato Natale e non bisogna più discutere per le cose inutili in amore: non si deve pensare di essere sempre sbagliati, anzi spesso si è generosi e disponibili ma forse non si è incontrata ancora la persona giusta. Quanto alla professione, il consiglio è di cercare di non scoraggiarsi e mettersi in gioco.

Scorpione

Venere è dalla propria parte, ma in amore non si deve cercare la perfezione perché non esiste. Le storie che nascono ora sono molto passionali e sensuali. Sul lavoro, quest’anno non si è guadagnato molto ma il 2022 inizierà in modo propositivo.

Oroscopo di Natale e Santo Stefano di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore ci si deve mostrare per come si è: passionali e generosi. I rapporti che nascono ora promettono grandi cose anche se magari sono vissuti in modo superficiale. Quanto all’aspetto lavorativo, si ha voglia di fare qualcosa di nuovo e mercoledì si potrebbe avere una bella idea. Il consiglio è di cercare di rilassarsi almeno durante le giornate festive.

Capricorno

In amore si ha voglia di agire e sarebbe bene non sottovalutare le emozioni, perché gli incontri saranno importanti. Sabato potrebbe arrivare un bel regalo non materiale. Sul lavoro, le collaborazioni ora sono facili e presto arriveranno belle soddisfazioni.

Acquario

I nati sotto questo segno hanno voglia di amori liberi, non ossessivi e soffocanti, ma non devono avere a che fare con persone già impegnate. Quanto al lavoro, c’è chi si mette all’opera con passione e non pensa ai guadagni ma attenzione, perché la propria buona volontà non deve essere sfruttata.

Pesci

In amore non bisogna pensare al passato perché i ricordi fanno male. Il suggerimento è quello di cercare di evitare le discussioni soprattutto nelle giornate intorno a Natale: si ha bisogno di certezze e di conferme.