Oroscopo di Paolo Fox 20 luglio: amore un po' sottotono per l'Ariete

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per giovedì 20 luglio: batticuore per i nati sotto il segno del Toro.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l’oroscopo redatto da Paolo Fox per giovedì 20 luglio. Il tema si concentra particolarmente sull’amore: quale altra grande forza muove il mondo e gli astri del resto? Nelle previsioni di giovedì 20 luglio vedremo un amore un po’ sottotono per i nati sotto il segno dell’Ariete, batticuore per il Toro, ma la situazione risulta essere buona anche per Leone e Gemelli. Andiamo a vedere qui di seguito la situazione segno per segno.

Paolo Fox: l’oroscopo di giovedì 20 luglio

Ariete: L’amore potrebbe essere un po’ sottotono con possibili polemiche con il partner. Sul lavoro, hai la voglia di metterti in gioco e dimostrare il tuo valore.

Toro: Se hai incontrato qualcuno che ti ha fatto battere il cuore, buttati senza esitazioni. Sul lavoro, hai molti obiettivi da raggiungere, perseguili con dedizione. Presto ci saranno novità interessanti.

Gemelli: Se hai appena conosciuto qualcuno di nuovo, non lasciarlo scappare perché potrebbe essere la persona giusta. Nel campo dell’amore, non chiuderti in casa, ma trascorri del tempo con il tuo partner. Sul lavoro, condividi le tue idee con i capi senza timori.

Cancro: Prendi una decisione riguardo all’amore al più presto e smetti di essere indeciso. Sul lavoro, affronta i cambiamenti con forza e determinazione.

Leone: Il cielo promette bene per l’amore, quindi se sei in coppia da molto tempo, potresti pensare a una convivenza o matrimonio. Dedica più tempo al partner. Sul lavoro, avrai l’occasione per un cambiamento radicale che attendi con entusiasmo.

Vergine: Potreste fare l’incontro della vostra vita quindi non restate in casa ma uscite. Sul lavoro imparate a farvi sentire con capi e colleghi ed esponete le vostre idee. Qualcuno magari proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada

Bilancia: In amore, potrebbero esserci alcune piccole tensioni, ma la situazione migliorerà molto presto. Sul lavoro, continua a impegnarti, presto arriveranno le soddisfazioni e i tuoi meriti saranno riconosciuti.

Scorpione: È il momento giusto per confrontarti con il partner su questioni importanti. Sul lavoro, hai delle belle idee, falle valere senza nasconderti. Non preoccuparti se le cose non vanno esattamente come vorresti.

Sagittario: In amore, potresti sentirti un po’ nervoso, forse non hai accanto la persona giusta. Sul lavoro, desideri cambiare ruolo e magari anche città, hai bisogno di nuovi stimoli e opportunità.

Capricorno: Ti senti più leggero in questi giorni e sarai in grado di affrontare questioni amorose con lucidità mentale. Sul lavoro, otterrai soddisfazioni presto, come un aumento o un nuovo impiego. Tieni a freno l’invidia per il successo altrui e sforzati di meritarlo.

Acquario: In amore, dovresti continuare a conoscere la persona che ti fa battere il cuore. Sul lavoro, potrebbero esserci ostacoli, ma niente di insormontabile.

Pesci: Questa giornata è propizia per i sentimenti, e se sei già in coppia, potresti rivelare i tuoi sentimenti al partner. Sul lavoro, stai aspettando una conferma dai referenti, ma presto raggiungerai tutti i tuoi obiettivi.