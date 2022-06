Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 giugno 2022: cinque stelle per Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 giugno 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 13 e domenica 19 giugno?

Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 giugno 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete potranno fare nuovi incontri grazie al favore di Mercurio e lasciarsi andare alle emozioni. Sul versante economico e lavorativo, nuovi progetti potrebbero presto realizzarsi.

Toro

In amore, sarà possibile veder decollare una storia nata da poco oppure si potrà vivere la trasformazione di un’amicizia in amore. Da un punto di vista lavorativo, tutto procede per il meglio e continuerà a migliorare in futuro.

Gemelli

In amore, si sarà più esigenti del solito e si avrà il bisogno di essere rassicurati: si ha voglia di rapporti solidi e concreti. In campo economico e lavorativo, a breve ci saranno enormi soddisfazioni.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro stanno tentando di fare chiarezza nei loro sentimenti: è arrivato il momento di andare avanti e avere maggiore fiducia negli altri. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si sta affrontando un periodo di revisione che si risolverà in modo positivo e, probabilmente, con qualche drastico cambiamento.

Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, Venere è nel segno ma sembra particolarmente dispettosa. Alcuni potrebbero avere problemi con il partner mentre altri tenteranno di imporre il loro valore. Sul lavoro, si riceveranno complimenti per gli sforzi compiuti.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine godono del favore di Venere e possono andare avanti con le loro storie a gonfie vele.

Se si nutre un interesse particolare nei confronti di qualcuno, invece, è il momento di farsi avanti. Sul lavoroe in contesto economico, si potrebbero avere discussioni con il capo oppure con un collega.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana più favorevole in amore rispetto alle precedenti, grazie alla complicità di Venere. Sul lavoro, si avrà una settimana interessante nonostante la stanchezza.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione potranno dover affrontare qualche crisi a causa di Venere in opposizione. In campo economico e lavorativo, si sarà particolarmente concentrati.

Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario sono in arrivo grandi novità e si avrà voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro, sono all’orizzonte intriganti opportunità.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno continuano a non lasciar andare il passato, influenzando possibili storie future e, spesso, stroncandole sul nascere. Sul lavoro, con Giove in posizione contraria, è preferibile mantenere la calma.

Acquario

In amore, sarà utile guardare al passato per farsi travolgere da nuove emozioni e frequentare luoghi che possano favorire nuovi incontri. Sul lavoro, stanno per materializzarsi cambiamenti significativi.

Pesci

In amore, si ha bisogno di un amore rassicurante capace di dare pace e sicurezza. Venere è nel segno ma la paura influenzerà in modo negativo il proprio fascino. Per quanto riguarda il lavoro, si preannunciano importanti novità anche se la settimana comincerà piuttosto in sordina.

Oroscopo di Paolo Fox dal 13 al 19 giugno 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 13-19 giugno, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Vergine, Sagittario e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Pesci.