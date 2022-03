Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: Cancro, Bilancia, Capricorno e Pesci segni top in amore

Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsione per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 14 e domenica 20 marzo?

Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete sentiranno rinascere lo spirito dell’esperienza anche se Venere in Acquario non favorirà l’incontro. Sul versante economico e lavorativo, il destino indica un cambiamento che potrebbe comportare seri rischi e la ruota della fortuna sembra girare in senso opposto.

Toro

In amore, lo squilibrio affettivo verrà gradualmente compensato dall’effetto di Venere in Acquario. Da un punto di vista economico, sta per cominciare un periodo di fortunate trattative e accordi significativi.

Inoltre, per i nati del toro, è il momento migliore per dire esattamente ciò che si pensa, senza riserve.

Gemelli

Se si hanno dubbi in amore, è preferibile restare in silenzio e non parlare prima di essere certi della situazione. La noia, infatti, può essere facilmente superata se si è disposti a fare alcuni piccoli cambiamenti. In questa settimana, poi, le nuove relazioni potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. In campo economico, Mercurio in Pesci stimola i nati sotto il segno dei Gemelli a un’attività incessante: l’invito, tuttavia, è quello di imporsi maggiore tranquillità e serenità.

Cancro

Difficoltà in arrivo sul versante amoroso per i nati sotto il segno del Cancro: per questo motivo, si consiglia di non cedere ai propri impulsi. Per quanto riguarda il denaro, se si hanno soldi da parte non è necessario ricominciare da zero, soprattutto se si hanno buoni progetti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, i nati sotto il segno del Leone hanno da poco dovuto gestire una crisi importante che, probabilmente non è ancora stata superata.

Sono diffidenti nei confronti dell’amore e faticano a trovare la giusta stabilità. Sul lavoro, parziali miglioramenti: forse si hanno pochi guadagni e molte responsabilità ma la situazione sta per migliorare.

Vergine

Mercurio in opposizione confonde un po’ le idee in amore ai nati sotto il segno della Vergine. Per resistere alle crisi, probabilmente questo è il momento giusto di fare un passo indietro. Inoltre, non c’è nulla di male nelle avventure occasionali ma sono davvero sufficienti? Del resto, i nati della Vergine sono propensi a relazioni serie e durature. Sul lavoro, è necessario trovare relax: all’orizzonte, c’è una scelta importante da prendere.

Bilancia

Venere e Marte in Bilancia aiuteranno a trovare l’amore vero ma è importante imparare a non prendere tutto troppo sul serio. Bisogna, poi, fare attenzione alle provocazioni dei nati sotto il segno dell’Ariete e del Capricorno. Dopo il mese di febbraio, anche questa settimana di marzo prevede cambiamenti positivi sul lavoro e sul versante economico.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono smettere di isolarsi e mettersi in gioco in amore ma devono anche fare attenzione a non tornare indietro e tentare di recuperare storie passate che hanno causato soltanto dolore. In campo economico, meglio fare attenzione al denaro: tra lunedì 14 e martedì 15 potrebbe esserci qualche problema da risolvere.

Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, è tempo di lasciarsi andare e vivere storie passionali e avventurose ma bisogna fare attenzione alla gelosia. Sul lavoro, invece, bisogna tenere sotto controllo le tensioni con il proprio capo e valutare nuovi equilibri con calma e pazienza.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno stanno facendo i conti con molti problemi ma non devono dimenticare l’amore. Lasciarsi andare alle emozioni più essere importante soprattutto perché le relazioni più recenti promettono di donare grandi soddisfazioni. Sul lavoro, sembra che all’orizzonte si preannuncino cambiamenti oppure che si dovrà ribattere con fermezza per ottenere ciò che si desidera.

Acquario

Marte transita ancora nel segno dell’Acquario, pertanto sarà più facile lasciarsi andare a nuove conoscenze in amore. Via libera alle nuove relazioni ma attenzione al passato che sembra in agguato e pronto a fare visita. Sul lavoro, si prospettano importanti e piacevoli novità.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci stanno per vivere un periodo favorevole grazie al transito di Venere e, tra circa tre settimane, le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. In amore, ci sono buone possibilità soprattutto se si nutrono sentimenti nei confronti di nati sotto il segno dei Gemelli o del Sagittario. A ogni modo, bisogna dosare bene il proprio comportamento. In ambito lavorativo, il periodo non è dei più semplici. Il consiglio è di persistere con i propri piani e attendere in quanto, con Giove nel segno, le cose potrebbero evolversi rapidamente e in modo inaspettato.

Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 14-20 marzo, quindi, i segni più fortunati saranno: Cancro, Bilancia, Capricorno e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Gemelli, Vergine e Sagittario.