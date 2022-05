Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio 2022: cinque stelle per i Gemelli

Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 16 e domenica 22 maggio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una settimana interessante per quanto riguarda il servante sentimentale. Anche sul versante economico e lavorativo, i prossimi giorni saranno particolarmente positivi e privi di tensioni.

Toro

In amore, la fine di maggio si avvicina così come anche la possibilità di incontrare qualcuno di davvero speciale. Da un punto di vista lavorativo, continua a essere importante fidarsi del proprio istinto.

Gemelli

In amore, con Venere a favore, sarà possibile vivere momenti intensi con il partner mentre i single avranno la possibilità di fare incontri speciali. La settimana, infatti, promette importanti novità da un punto di vista sentimentale. In campo economico e lavorativo, i progetti da affrontare saranno molto vantaggiosi con l’arrivo della stagione estiva.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro continueranno a vivere difficoltà e dovrebbero tentare di eliminare dalla propria vita situazioni ingestibili o troppo complicate, lasciando il passato nel passato.

Per quanto riguarda il denaroe il lavoro, la situazione potrebbe apparire incerta e confusa: bisognerà, quindi, restare lucidi e agire con criterio.

Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si chiariranno finalmente alcuni nodi fondamentali, portando chiarezza e delineando in modo efficace come affrontare il futuro. Sul lavoro, sarà possibile vivere inattese e piacevoli soddisfazioni e veder riconosciuto il proprio impegno.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine saranno alle prese con alcuni problemi interiori da risolvere. Sul lavoro e in contesto economico, la situazione appare in via di miglioramento ma non bisogna abbassare la guardia.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana altalenante sia in amore che sul lavoro. Sul lavoro, tuttavia, potrebbe verificarsi la chiusura di un accordo importante.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione dovranno essere determinati e più aperti: ci sono novità all’orizzonte. In campo economico e lavorativo, è il momento adatto per avanzare richieste.

Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, ai nati sotto il segno del Sagittario, Venere continua a promettere un periodo favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro, inoltre, si avrà la possibilità di raccogliere i frutti del proprio impegno.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno affrontare un problema in amore e saranno scostanti e di malumore. Sul lavoro, la settimana sarà altalenante.

Acquario

In amore, Venere in posizione favorevole anche per i single sta stimolando un periodo particolarmente propizio per i sentimenti. Sul lavoro, la situazione procederà in modo stabile.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci stanno per affrontare un periodo di grande svolta sia in campo lavorativo che in amore.

Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 16-22 maggio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Capricorno, e Pesci.