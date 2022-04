Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile 2022: alti e bassi in amore e lavoro per Scorpione e Bilancia

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsione per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 18 e domenica 24 aprile?

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Venere sta per entrare nel segno in posizione favorevole e la sfera sentimentale ne sta beneficiando in modo evidente. Gli incontri verranno favoriti e verranno accolti con una rinnovata disponibilità. Sul versante economico e lavorativo, si paleseranno occasioni convincenti ed entusiasmanti.

Toro

In amore, si avrà un inizio settimana piuttosto teso ma, con Venere favorevole nel segno, sarà possibile rinsaldare il proprio legame con il partner e la famiglia.

Da un punto di vista economico, continua a essere fondamentale fare attenzione alle proprie finanze e restare concentrati sul lavoro.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, dopo settimane di incertezze, si apre un periodo estremamente favorevole in amoreche rafforzerà i rapporti di coppia e offrirà molte possibilità ai single. In campo economico e lavorativo, sono attese importanti novità e cambiamenti significativi.

Cancro

Sul versante amoroso, l’aspetto sentimentale procede in modo positivo: sono attese belle notizie e novità gratificanti.

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, Giove e Mercurio in opposizione porteranno alcuni problemi da affrontare con lucidità e fermezza.

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, nonostante l’impegno del partner, i nati sotto il segno del Leone dovranno fare i conti con Marte in opposizione che li farà sentire particolarmente demotivati. Allo stesso modo, anche sul lavoro, il segno farà fatica a trarre soddisfazione dalla propria mansione.

Vergine

In amore, si avrà una settimana stimolante grazie alla presenza favorevole di Giove nel segno. Sul lavoro e in contesto economico, contrariamente alle incertezze delle scorse settimane, si potrà vivere in modo spensierato e godersi il quotidiano.

Bilancia

Con Venere in opposizione nel segno, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero vivere forti alti e bassi in amore. Sul lavoro, invece, sono attese soddisfazioni e un momento di incredibilmente importante per la carriera.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione mostreranno ancora tanta diffidenza in ambito sentimentale e vivranno una settimana all’insegna di potenti alti e bassi. In campo economico e lavorativo, continuano le incertezze e sarà necessario fare attenzione a non farsi travolgere dalla negatività.

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario avranno il Sole e la Luna in trigono. Nell’ultima settimana di aprile, i single potrebbero approfittare delle stelle favorevoli per incontrare qualcuno. Sul lavoro, novità in vista a partire da maggio: occorre avere pazienza.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono all’apice del loro fascino e carisma e potranno vivere con libertà e passione l’amore, supportati da Giove in posizione favorevole e dalla recente e rinnovata fiducia in se stessi. Sul lavoro, se riescono a mettere da parte dubbi e timori, la settimana riserverà sorprese eccellenti.

Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, l’amore continua a essere fondamentale sia per i single che per le persone impegnate ma si prevedono difficoltà nella seconda metà della settimana. Sul lavoro, sarà possibile vivere giorni molto stimolanti.

Pesci

Difficoltà in amore per i nati sotto il segno dei Pesci che potrebbero fare parecchia fatica ad andare d’accordo con il partner. In ambito lavorativo, a fare da contraltare alle delusioni in contesto sentimentale, si riceveranno incredibili soddisfazioni.

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 18-24 aprile, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Leone, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.