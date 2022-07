Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 luglio 2022: sottotono Bilancia, Scorpione e Capricorno

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 18 e domenica 24 luglio?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 18 e domenica 24 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, bisogna lasciar andare ogni nervosismo e concentrarsi a superare qualche ostacolo ma tutto, infine, andrà per il meglio. Sul versante economico e lavorativo, si deve avere più coraggio perché stanno per arrivare importanti cambiamenti.

Toro

In amore, gli incontri sono favoriti: non si deve avere paura ma cogliere l’attimo. Da un punto di vista lavorativo, è il momento di rimettersi in gioco ed essere pronti a fare nuove esperienze.

Gemelli

In amore, è arrivato il momento di approfittare del favore di Venere e di Mercurio: una persona speciale potrebbe essere all’orizzonte. In campo economico e lavorativo, ci si potrebbe sentire un po’ confusi e affaticati poiché si avranno molti impegni o si vivranno delle incertezze.

Cancro

Sul versante amoroso, i nuovi incontri sono favoriti ma bisogna mettere da parte il passato e le difficoltà recentemente vissute. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, è necessario metabolizzare i cambiamenti più recenti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, bisogna lasciarsi andare e permettere al proprio fascino di attira chi vi circonda. Sul lavoro, cominceranno collaborazioni interessanti e stimolanti.

Vergine

In amore, si è inquieti soprattutto a causa di alcune recenti esperienze negative. Sul lavoro e in contesto economico, iniziano a prendere forma nuovi progetti che andranno avanti anche nel 2023.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono molto concentrati sul lavoro e hanno poco tempo e poca voglia di dedicarsi all’amore.

Scorpione

In amore, i nati sotto il segno dello Scorpione temono di soffrire ancora ma questo potrebbe essere il momento più adatto per rimettersi in gioco e ricevere una gradita sorpresa. In campo economico e lavorativo, bisogna fare attenzione agli acquisti e alle compravendite.

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario il mese di agosto sarà cruciale per i sentimenti. Sul lavoro, sta cominciando una fase di recupero con il favore di Giove.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno continuano a essere nervosi e bramare la libertà: meglio mantenere la calma. Sul lavoro, è fondamentale non cedere alle polemiche e tentare di essere calmi.

Acquario

In amore, le storie che nascono ora si riveleranno estremamente importante. Sul lavoro, le idee non mancano ma bisogna stare attenti all’aspetto economico.

Pesci

In amore, basta con il passato: è importante lasciarsi andare e beneficiare dell’effetto positivo di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, la routine comincia ad annoiare ma questo non è il momento di rischiare.

Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 luglio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 18-24 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Sagittario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Acquario e Pesci.