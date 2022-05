Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 maggio 2022: problemi in arrivo per Pesci e Leone

Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 maggio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 2 e domenica 8 maggio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete possono godere del favore di Venere e della Luna. I single, in particolare, avranno energia in abbondanza e la possibilità di vivere nuove avventure. Anche sul versante economico e lavorativo, si presenteranno importanti novità.

Toro

In amore, la settimana procederà a gonfie vele anche se, la Luna in posizione incerta, potrebbe portare talvolta il segno ad avere poca pazienza. Da un punto di vista lavorativo, si consiglia di fidarsi ciecamente del proprio istinto e di beneficiare della protezione di Mercurio.

Gemelli

In amore, grazie a Venere favorevole nel segno sarà possibile vivere momenti intensi con il partner mentre i single vivranno maggiori tensioni e difficoltà. In campo economico e lavorativo, cominceranno a verificarsi cambiamenti significativi.

Cancro

La settimana dei nati sotto il segno del Cancro sarà molto interessante, secondo le previsioni, soprattutto grazie alla protezione di Mercurio e della Luna. Sul versante amoroso, sta per cominciare un periodo splendido in amore e i single potrebbero incontrare l’anima gemella.

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si riceveranno soddisfazioni attese da tempo.

Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si potrebbe essere finalmente pronti a vivere importanti cambiamenti. Non è escluso, infatti, che nelle prossime settimane i nati sotto il segno del Leone possano innamorarsi e vivere passioni travolgenti. Sul lavoro, si continua a nutrire impazienza e, a tratti, insoddisfazione ma la situazione potrebbe presto giungere a una svolta…

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine continuano a sembrare bloccati ma sempre desiderosi di essere costantemente al centro dell’attenzione. Allo stesso modo, anche sul lavoro e in contesto economico, la situazione appare alquanto agitata e sarà spesso necessario fare i conti con gli imprevisti.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana interessante in amore, soprattutto grazie all’influsso della Luna che, però, li renderà anche molto sensibili e nostalgici. Sul lavoro, sono attese soddisfazioni e nuove opportunità di carriera.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione dovranno essere determinati e allontanare le persone ambigue e negative che li circondano per lasciarsi andare a emozioni più piacevoli e positive. In campo economico e lavorativo, raggiungeranno traguardi soddisfacenti. Chi ha un’attività in proprio potrebbe essere al lavoro su un progetto di incredibile successo.

Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario affronteranno la settimana in salita e potrebbe essere molto difficile riuscire a ottenere ciò che si desidera. Sul lavoro, il costante impegno verrà ripagato: si sconsiglia, quindi, di avventurarsi dell’ignoto e di correre rischi.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno stanno affrontando fasi altalenanti in amore e appaiono incostanti e depressi. Sul lavoro, però, la presenza di Mercurio li renderà maggiormente efficienti e concentrati.

Acquario

In amore, di dovrà avere molta pazienza e non perdere la fiducia in se stessi. Sul lavoro, la combinazione di Luna in Gemelli con Venere consentirà di realizzare progetti incredibili.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci stanno affrontando un periodo complesso sia in amore che sul lavoro. Si trovano costantemente in balia delle proprie emozioni e, per questo motivo, si consiglia di dosare sempre attentamente le proprie parole onde evitare di lasciarsi andare a osservazioni fuori luogo e/o compromettenti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 2 all’8 maggio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 2-8 maggio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Cancro, Bilancia, Scorpione e Capricorno.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Gemelli, Leone, Vergine, Sagittario, Acquario e Pesci.