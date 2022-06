Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 giugno 2022: flop per Vergine e Sagittario

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 20 e domenica 26 giugno?

Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 giugno 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i single nati sotto il segno dell’Ariete potranno incontrare l’anima gemella: svolta in vista per coloro che sono soli da troppo tempo. Sul versante economico e lavorativo, si avrà un contenzioso da risolvere.

Toro

In amore, la passione sarà alle stelle per chi è in coppia mentre i single avranno la possibilità di rimettersi in gioco. Da un punto di vista lavorativo, si vivrà una fase di recupero ma ogni problema verrà risolto.

Gemelli

In amore, il proprio fascino continuerà ad attrarre gli altri e alcune amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. In campo economico e lavorativo, tanti impegni ma anche grandi soddisfazioni.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro stanno affrontando un momento difficile e molte storie stanno finendo: è il momento di lasciarsi andare a nuove emozioni. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si avverte molta stanchezza e si ha la sensazione che i propri sforzi non vengano né apprezzati né ripagati.

Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si avrà finalmente Venere a favore e sarà possibile lasciarsi andare a nuove emozioni. Sul lavoro, sono attese importanti novità e sorprese in arrivo.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine godono del favore di Venere e i nuovi incontri verranno favoriti. Sul lavoro e in contesto economico, si avrà una settimana interessante nonostante la stanchezza.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia dovranno mantenere la calma in amore perché stanno vivendo un periodo particolarmente complesso. Sul lavoro, ci si sta impegnando molto e si hanno molti obiettivi da raggiungere.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione dovranno cercare di lasciarsi andare e beneficiare del positivo influsso di Venere nonostante la paura. In campo economico e lavorativo, bisogna essere molto attenti ed evitare errori e discussioni.

Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario sono in arrivo alcune difficoltà e il partner potrebbe chiedere una pausa di riflessione. Sul lavoro, si prevedono grandi soddisfazioni.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno stanno ricominciando a desiderare di lasciarsi andare all’amore e sta per cominciare un periodo importante. Sul lavoro, cambiamenti fondamentali all’orizzonte.

Acquario

In amore, sarà necessario risolvere un problema e ritrovare equilibrio, serenità e allegria. Sul lavoro, potrebbe presentarsi l’occasione di firmare un contratto.

Pesci

In amore, si è molto critici e si guarda con diffidenza alle persone che potrebbero aver sfoggiato una qualche mancanza di rispetto. Non bisogna farsi prendere dal panico ma lasciarsi, piuttosto, guidare da emozioni positive. Per quanto riguarda il lavoro, non si riescono ad apprezzare i cambiamenti in atto perché si teme di fare qualche errore.

Oroscopo di Paolo Fox dal 20 al 26 giugno 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 20-26 giugno, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia, e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Vergine, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Pesci.