Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo 2022: Ariete al top, Toro il segno più sfortunato

Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsione per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 21 e domenica 27 marzo?

Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Venere sta per entrare nel segno favorendo i sentimenti. Sarà, però, necessario essere pronti ad accogliere una persona speciale nella propria vita e non lasciar andare occasioni ed emozioni speciali. Sul versante economico e lavorativo, si apre un ventaglio di possibilità che potrebbe portare a importanti novità.

Toro

In amore, l’effetto di Venere in Acquario comincia a farsi sentire e sta portando giornate positive che consentono di dimenticare la prima metà di febbraio e le difficoltà vissute.

Il panorama sentimentale continua a essere piuttosto incerto. Da un punto di vista economico, entro la fine dell’anno, sarà fondamentale rivalutare contratti e accordi.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, costantemente alla ricerca di stimoli e con il forte desiderio si sentirsi sempre stupiti ed entusiasmati dalle persone che si incontrano, l’amore continua a presentare alcune difficoltà. In campo economico, si suggerisce di evitare ogni genere di situazione complessa in quanto sono previsti piccoli disagi.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro non dovranno più preoccuparsi dei problemi di coppia che hanno caratterizzato lo scorso anno. Mercurio e Venere sono in posizione favorevole insieme al Sole mentre Giove e Saturno sono neutrali. Per quanto riguarda il denaro, potrebbe arrivare presto una buona proposta lavorativa.

Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, Giove in opposizione continua a creare complicazioni in amore: i rapporti sono più complicati o, se si è single, appare più difficile incontrare qualcuno di interessante o raggiungibile.

Sul lavoro, parziali miglioramenti: forse si hanno pochi guadagni e molte responsabilità ma la situazione sta per migliorare.

Vergine

Mercurio in opposizione continua a confondere un po’ le idee in amore ai nati sotto il segno della Vergine. Molti, inoltre, hanno altre priorità che impediscono di dedicarsi totalmente all’aspetto emotivo. Sul lavoro, è necessario trovare relax: all’orizzonte, c’è una scelta importante da prendere e, una volta trovata la serenità, si riuscirà ad avere un atteggiamento aperto anche nei confronti dei sentimenti.

Bilancia

Periodo favorevole in amore per i nati sotto il segno della Bilancia e c’è voglia di rivalsa verso il passato. Potrebbe, però, essere necessario un chiarimento. Dopo il mese di febbraio, anche in questa settimana di marzo proseguiranno i cambiamenti positivi sul lavoro e sul versante economico già anticipati la scorsa settimana.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione stanno vivendo momenti di grande incertezza in amore e devono stare attenti a non ricascare in disagi passati, nonostante il bisogno di vivere forti emozioni. In campo economico, sta per aprirsi una fase estremamente interessante sul versante lavorativo.

Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i rapporti con i nati dei Gemelli e della Vergine hanno causato enormi contrasti. Nel weekend, si prevede un momento di moderata o forte crisi in molte relazioni interpersonali. Sul lavoro, invece, bisogna tenere sotto controllo le tensioni in contesto professionale e valutare nuovi equilibri con calma e pazienza.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno stanno facendo i conti con molti problemi ma non devono dimenticare l’amore. Nei prossimi giorni, infatti, vivranno sentimenti intensi e avranno l’opportunità di coltivare storie che potrebbero rivelarsi importanti. Sul lavoro, sembra che all’orizzonte si preannuncino cambiamenti oppure che si dovrà lottare per ottenere ciò che si desidera.

Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, è forte il desiderio di vivere un rapporto speciale che sia fuori dal comune. Ciononostante, è fondamentale restare con i piedi per terra e non andare alla ricerca di qualcosa di impossibile. Sul lavoro, si prospettano importanti e piacevoli novità: si potrebbe, ad esempio, avere un’idea interessante e fuori dal comune.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci continuano a vivere un periodo favorevole grazie al transito di Venere e, tra circa due settimane, le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. In amore, se non si sta vivendo una relazione vuol dire che si è rimasti prigionieri di paure, di ricorsi e anche di pregiudizi. In ambito lavorativo, si ribadisce il consiglio di concentrarsi sui propri piani e attendere in quanto, con Giove nel segno, le cose potrebbero evolversi rapidamente e in modo inaspettato.

Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 14-20 marzo, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Gemelli, Cancro, Scorpione, Pesci e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Leone, Vergine, Bilancia, Capricorno e Sagittario.