Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: settimana nera per Capricorno e Acquario

Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 22 e domenica 28 agosto?

Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Venere è nel segno e non è il momento di ripensare al passato, ai problemi o agli errori commessi: sarebbe un inutile spreco di tempo. È tempo di andare avanti, dimenticare e vivere nuove avventure. Sul versante economico e lavorativo, per molti non sarà facile rimettersi in gioco ma se si ha la giusta determinazione… il futuro promette sorprese.

Toro

In amore, con Venere dissonante, continuano a esserci dubbi e incertezze.

Da un punto di vista lavorativo, bisogna puntare i piedi e mostrarsi determinati.

Gemelli

In amore, si ha bisogno di lasciarsi andare ma, al contempo, non si riesce a tollerare banalità e monotonie. In campo economico e lavorativo, Giove porterà importanti novità.

Cancro

Sul versante amoroso, non si può stare sempre da soli: è il momento di rimettersi a cercare qualcuno con cui condividere le giornate. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, tutto sta cambiando ma, se non ci sono reali trasformazioni, forse il cambiamento riguarda solo se stessi.

Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si sta vivendo uno dei periodi più favorevoli dell’anno. Sul lavoro, Urano è contrario quindi meglio fare attenzione alle spese.

Vergine

In amore, presto Venere entrerà nel segno e porterà con sé qualcosa di bello. Sul lavoro e in contesto economico, c’è chi sta già cominciando a fare progetti per il 2023.

Bilancia

In amore, si ha bisogno di tranquillità dopo aver vissuto un periodo particolarmente turbolento.

Sul lavoro, c’è molta insoddisfazione e, con Giove in opposizione, i problemi sono dietro l’angolo.

Scorpione

In amore, bisogna mantenere la calma: a settembre sboccerà la passione. In campo economico e lavorativo, le opportunità non mancano e presto ci saranno entusiasmanti cambiamenti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario bisogna fare attenzione alle discussioni: se si ha una relazione con una persona ambigua, è il momento di chiudere. Sul lavoro, il mese di settembre procederà a gonfie vele.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno sono in fase di recupero ma a settembre si incontrerà finalmente qualcuno di speciale. Sul lavoro, il 2023 sarà un anno importante ed estremamente positivo.

Acquario

In amore, Venere è in opposizione e, di conseguenza, non si riesce a lasciarsi andare totalmente rispetto alla relazione che si sta vivendo. Sul lavoro, non bisogna essere frettolosi, soprattutto da un punto di vista economico.

Pesci

In amore, chi sta vivendo una storia con qualcuno che non mantiene le promesse fatte deve farsi forza e tagliare i ponti. È necessario farsi amare e rispettare, non perdendo tempo persone a cui si da troppo, ottenendo poco e niente in cambio. Per quanto riguarda il lavoro, si deve restare lucidi, accontentarsi e non cercare di strafare: qualche buona notizia sta già per arrivare.

Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 agosto 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 22-28 agosto, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine e Scorpione.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Cancro, Bilancia, Capricorno, Acquario e Pesci.