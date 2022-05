Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 maggio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 23 e domenica 29 maggio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno forti emozioni in campo sentimentale. Anche sul versante economicoe lavorativo, i prossimi giorni doneranno enormi soddisfazioni e consentiranno di portare avanti i propri progetti con successo.

Toro

In amore, la settimana in arrivo preannuncia importanti novità: con Venere nel segno, si vivrà un nuovo slancio per quanto riguarda i sentimenti. Da un punto di vista lavorativo, si avrà la possibilità di recuperare e ottenere soddisfazioni.

Gemelli

In amore, con Venere a favore, si avrà una settimana molto stimolante, si riuscirà ad avere una visione d’insieme più chiara e sarà possibile trovare una soluzione a problemi che affliggono da tempo. In campo economico e lavorativo, i progetti a cui dedicarsi saranno sempre più vantaggiosi con l’arrivo dell’estate.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro sono pronti a eliminare dalla loro vita situazioni dolorose e persone che portano negatività.

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si sta affrontando un periodo di revisione che darà i suoi frutti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si vivrà un nuovo slancio nel campo dei sentimenti con Marte nel segno. Sul lavoro, la settimana promette di essere ricca di nuove e inaspettate opportunità.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine saranno alle prese con alcuni problemi e appariranno piuttosto sottotono.

Sul lavoro e in contesto economico, la situazione è piuttosto confusa ed è necessario restare lucidi e concentrati.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana burrascosa e all’insegna delle difficoltà sia in amore che sullavoro. Sarà fondamentale, quindi, preservare il proprio equilibrio.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione potrebbero ritrovarsi ad affrontare momenti di grande tensione e sentirsi piuttosto irascibili a causa dell’eccessiva accondiscendenza mostrata nei giorni scorsi. In campo economico e lavorativo, è importante non portare i problemi in famiglia sul posto di lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario avranno giornate fiacche ed è possibile che si trovino ad affrontare alcune difficoltà. Sul lavoro, inoltre, si avranno giornate turbolente e si dovrà ricorrere a tutta la propria calma per affrontarle.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno tentare di recuperare la sintonia con il partner in amore e farsi perdonare per l’umore delle ultime settimane. Sul lavoro, dopo un lungo periodo trascorso ad affrontare situazioni complesse, stanno per arrivare giornate nettamente più positive.

Acquario

In amore, si vivranno giornate all’insegna di una profonda agitazione interiore e si avrà voglia di rivoluzionare il proprio quotidiano. Sul lavoro, si avrà il desiderio di mettersi alla prova con nuovi progetti.

Pesci

In amore, i nati sotto il segno dei Pesci stanno affrontando un periodo di stallo in attesa che Venere torni nel segno a partire dalla prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro, si potrebbe essere colti da alcune perplessità e potrebbe essere il momento adatto per affrontare alcuni discorsi importanti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 maggio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 23-29 maggio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Sagittario e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Capricorno, e Pesci.