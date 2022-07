Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 luglio 2022: problemi per Toro, Scorpione e Acquario

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 luglio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 25 e domenica 31 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, le storie che stanno nascendo in questo periodo possono diventare importati ma bisogna avere pazienza e approcciarsi a persone intriganti. Sul versante economico e lavorativo, ci sono progetti importati all’orizzonte.

Toro

In amore, si hanno energie da vendere ma bisogna stare attenti a non pretendere standard troppo elevati da partner. Da un punto di vista lavorativo, il 2023 sarà un anno importate: è il momento di avviare progetti che giungeranno a maturazione nei prossimi mesi.

Gemelli

In amore, si deve fare chiarezza nei propri sentimenti e non lasciar andare una storia se si pensa che sia ancora possibile salvarla. In campo economico e lavorativo, si deve fare attenzioni ai dettagli: sottovalutarli potrebbe compromettere i più ambiziosi progetti.

Cancro

Sul versante amoroso, i prossimi giorni promettono bene ma bisogna smettere di lasciarsi attirare da persone che vi tengono testa e cominciare a cercare dei complici. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si sta affrontando una fase di riflessione e si sta cercando di capire cosa fare in futuro.

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, Mercurio è nel segno e Venere lo sarà dall’11 agosto: l’amore promette grandi cose. Sul lavoro, forse sarà necessario lottare per ottenere ciò che si desidera.

Vergine

In amore, è arrivato il momento di riflette e cercare di capire cosa si vuole, soprattutto in considerazione dei prossimi mesi. Sul lavoro e in contesto economico, si hanno tante idee e bisogna metterle in pratica.

Bilancia

In amore, si ha voglia di lasciarsi andare alla passione ma si ha anche paura di fare errori e sbagliare. Sul lavoro, la settimana sarà sottotono.

Scorpione

In amore, sono favorite le nuove conoscenze con Venere nel segno ma si deve smettere di eccedere in severità ed esprimere sempre giudizi polemici. In campo economico e lavorativo, entro agosto si dovrà fare una scelta importante.

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario è arrivato il momento di allargare il cerchio delle proprie conoscenze e sfruttare l’influsso di Mercurio. Sul lavoro, si sta pensando al futuro e ai prossimi traguardi da raggiungere: le idee non mancano.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno non hanno tempo per i sentimenti e hanno paura di lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro, si sta ripartendo da zero ma ogni sforzo verrà ripagato.

Acquario

In amore, si vorrebbe vivere un’amicizia amorosa senza troppo impegno ma bisogna fare chiarezza rispetto ai propri sentimenti e capire come agire nei prossimi giorni. Sul lavoro, la creatività non manca ma si prevedono ostacoli all’orizzonte.

Pesci

In amore, forse è arrivato il momento di lasciarsi andare. Allo stesso tempo, si deve smettere di essere sempre accondiscendenti e cominciare a farsi valere. Per quanto riguarda il lavoro, si dovrà fare i conti con qualche cambiamento ma nuovi progetti sono in partenza.

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 al 31 luglio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 18-24 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Cancro, Leone, Vergine, Sagittario e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Gemelli, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Acquario.