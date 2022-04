Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1° maggio 2022: cinque stelle per Ariete, Toro e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1° maggio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1° maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete godranno del pieno favore di Venere a partire dal 1° maggio e avranno finalmente la possibilità di rendere concreto un rapporto con una persona per la quale provano sentimenti da tempo. Anche sul versante economico e lavorativo, si presenteranno importanti e numerose novità che porteranno guadagni interessanti.

Toro

In amore, la convivenza proseguirà a gonfie vele mentre i single vivranno una svolta sentimentale significativa ed emozionante.

Da un punto di vista lavorativo, si consiglia di fidarsi ciecamente del proprio istinto.

Gemelli

In amore, continua a persistere una certa indecisione ma potrebbe essere positivo ricominciare a mettersi in gioco e vivere una nuova storia. In campo economico e lavorativo, cambiamenti significativi verranno vissuti a partire da maggio.

Cancro

La settimana dei nati sotto il segno del Cancro sarà strepitosa, secondo le previsioni. Sul versante amoroso, l’aspetto sentimentale procederà senza problemi e sarà possibile lasciarsi andare a storie occasionali con l’aiuto di Venere che favorirà incontri e passioni.

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, da metà settimana, si riceveranno meriti attesi da tempo.

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1° maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, sarebbe meglio prendersi una pausa per poi essere pronti a vivere i cambiamenti che arriveranno a maggio. Non è escluso, tuttavia, che nelle prossime settimane i nati sotto il segno del Leone possano innamorarsi e vivere passioni travolgenti.

Sul lavoro, si continua a nutrire impazienza e, a tratti, insoddisfazione. Ciononostante, non è da escludere la possibilità che a breve ci si possa ritrovare a firmare un contratto.

Vergine

In amore, si prevedono difficoltà: Venere continua a non essere in posizione favorevole e la vita sentimentale appare bloccata e prova di stimoli. Allo stesso modo, anche sul lavoro e in contesto economico, la situazione appare alquanto agitata. Per questo motivo, sarà fondamentale mantenere la calma e agire con lucidità.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana interessante in amore, vissuta all’insegna di incontri stimolanti, soprattutto nel fine settimana. Sul lavoro, sono attese soddisfazioni e svolte inattese per la carriera.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione dovranno essere determinati e allontanare le persone ambigue e negative che li circondano per lasciarsi andare a emozioni più piacevoli e positive. In campo economico e lavorativo, continua a essere fondamentale agire con cautela.

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1° maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario stanno per affrontare una fase di recupero anche se, per quanto riguarda la sfera sentimentale, la settimana comincerà a rilento. Sul lavoro, novità in vista a partire da maggio: occorre avere ancora un po’ pazienza prima di dedicarsi, magari, a un nuovo progetto importante.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno stanno affrontando fasi altalenanti in amore e mostrano una forte diffidenza nei confronti degli altri. Sul lavoro, però, avranno una settimana incredibilmente positiva durante la quale svolgeranno un ruolo di primo piano.

Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, l’amore continua a non dare soddisfazioni e l’aspetto sentimentale non pare riuscire a decollare. A questo proposito, è necessario fare attenzione all’affidabilità delle persone con cui si ha abitualmente a che fare. Sul lavoro, sarà possibile vivere giorni molto stimolanti e, a breve, si prevede una vera e propria rivoluzione.

Pesci

Difficoltà in amore per i nati sotto il segno dei Pesci che potrebbero fare parecchia fatica ad andare d’accordo con il partner o a fare incontri interessanti. In ambito lavorativo, si dovrà trovare il coraggio di chiedere ed esprimere tutto ciò che si pensa.

Oroscopo di Paolo Fox dal 25 aprile al 1° maggio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 25 aprile-1° maggio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Cancro, Bilancia, Scorpione e Capricorno.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Gemelli, Leone, Vergine, Sagittario, Acquario e Pesci.