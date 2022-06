Oroscopo di Paolo Fox dal 27 giugno al 3 luglio 2022: 5 stelle per Ariete, Gemelli e Acquario

Oroscopo di Paolo Fox dal 27 giugno al 3 luglio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 27 giugno e domenica 3 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 27 giugno al 3 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i single nati sotto il segno dell’Ariete possono lasciarsi andare alla passione e le storie che stanno sbocciando diventeranno presto importanti. Sul versante economico e lavorativo, è il momento adatto per lasciarsi andare a nuove opportunità.

Toro

In amore, è tempo di perdonare e aprirsi a nuove esperienze. Da un punto di vista lavorativo, si potrebbero avere problemi per quanto riguarda il denaro.

Gemelli

In amore, con Venere nel segno, sono all’orizzonte decisioni importanti.

In campo economico e lavorativo, si prevedono entusiasmanti novità.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro stanno affrontando un momento difficile e molte storie stanno finendo: bisogna fare i conti con molte difficoltà. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si deve prestare più attenzione rispetto al solito.

Oroscopo di Paolo Fox dal 27 giugno al 3 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, con Marte, Venere e Giove nel segno, il fascino è alle stelle e si potrebbero fare incontri interessanti.

Sul lavoro, un progetto a cui si tiene molto è finalmente in partenza.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine hanno paura di rimettersi in giogo nonostante il favore di Venere. Sul lavoro e in contesto economico, sarà possibile concludere accordi vantaggiosi.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia dovranno continuare mantenere la calma in amore e provare a fare chiarezza. Sul lavoro, bisogna andare avanti con serenità e ottimismo.

Scorpione

In amore, i nati sotto il segno dello Scorpione stanno per vivere un periodo travolge e pieno di passione. In campo economico e lavorativo, bisogna essere molto attenti ed evitare errori e discussioni.

Oroscopo di Paolo Fox dal 27 giugno al 3 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario sono in arrivo difficoltà causate da Venere in opposizione. Sul lavoro, si hanno tanti progetti ma bisogna pianificare prima di dare inizio a qualcosa di nuovo.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno stanno vivendo giornate all’insegna di sentimenti positivi. Sul lavoro, sarà necessario scendere a compromessi.

Acquario

In amore, si suggerisce di lasciarsi andare alla passione senza lasciarsi frenare da dubbi e incertezze. Sul lavoro, la situazione procederà in modo stabile.

Pesci

In amore, si attendono importanti novità soprattutto nella giornata di mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, all’orizzonte si prospettano incredibili vantaggi professionali.

Oroscopo di Paolo Fox dal 27 giugno al 3 luglio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 27 giugno-3 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Gemelli, Toro, Leone, Acquario e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno.