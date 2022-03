Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Ariete il segno più sfortunato

Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsione per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 28 marzo e domenica 3 aprile?

Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Venere sta per entrare nel segno stimolando i sentimenti e agevolando i rapporti interpersonali ma le relazioni continuano a essere sottotono. Sul versante economico e lavorativo, bisognerà attendere l’ingresso di Giove nel segno e avere pazienza fino a maggio prima riuscire a sentirsi soddisfatti professionalmente.

Toro

In amore, dopo le ripetute delusioni di marzo, si apre una settimana all’insegna della passione e di incontri propizi. Da un punto di vista economico, il mese di aprile si connoterà per importanti ed entusiasmanti novità.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, si apre una settimana pesante, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. In amore, sarà necessario mantenere la calma e soffocare l’insoddisfazione, soprattutto se si vive una relazione a distanza. In campo economico, è preferibile evitare ogni genere di situazione complessa in quanto sono previsti piccoli disagi e ci sarà molto lavoro da recuperare.

Cancro

Sul versante amoroso, la situazione continua a migliorare per i nati sotto il segno del Cancro che non dovranno più preoccuparsi dei problemi di coppia.

Per quanto riguarda il denaro, sul fronte lavorativo la situazione appare tesa.

Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, Giove in opposizione continua a creare complicazioni: emerge la diffidenza nei rapporti e pare sia arrivato il momento di fare chiarezza nella propria vita privata. Sul lavoro, bisogna fare attenzione alle questioni economico soprattutto in considerazione di Saturno in posizione contraria.

Vergine

Mercurio in opposizione continua a confondere un po’ le idee in amore ai nati sotto il segno della Vergine. Molti, inoltre, hanno altre priorità che impediscono di dedicarsi totalmente all’aspetto emotivo. Sul lavoro, è necessario trovare relax: all’orizzonte, c’è una scelta importante da prendere e, una volta trovata la serenità, si riuscirà ad avere un atteggiamento aperto anche nei confronti dei sentimenti.

Bilancia

Periodo favorevole in amore per i nati sotto il segno della Bilancia ma le nuove relazioni devono essere vissute con calma e discrezione: con Sole e Mercurio in opposizione, non è concesso fare passi falsi. Dopo i mesi di febbraio e marzo, anche in questa settimana proseguiranno i cambiamenti positivi sul lavoro e sul versante economico.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione stanno vivendo momenti di grande incertezza in amore e devono stare attenti, tendando di essere calmi e pazienti, nonostante il bisogno di vivere forti emozioni. In campo economico, potrebbe aprirsi una fase interessante.

Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario potranno avvalersi del supporto di Venere e Marte e lasciarsi andare all’amore. Sul lavoro, invece, bisognerà fare attenzione in quanto Giove contrario potrebbe rendere più complesse alcune scelte finanziarie.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno stanno facendo i conti con molti problemi e potrebbero dover affrontare qualche strana situazione in amore. Sul lavoro, sono categoricamente vietate le decisioni affrettate: ogni difficoltà si risolverà tra aprile e maggio.

Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, in amore, è forte il desiderio di vivere un rapporto speciale che sia fuori dal comune. Venere favorevole porterà incontri enigmatici e intriganti soprattutto nella giornata di domenica 3 con l’ingresso della Luna nel segno. Sul lavoro, si prospettano importanti e piacevoli novità: si potrebbe, ad esempio, avere un’idea interessante e fuori dal comune.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci continuano a vivere un periodo favorevole grazie al transito di Venere e vivranno una settimana all’insegna dell’amore. In ambito lavorativo, si comincerà a ricevere grandi soddisfazioni che derivano dall’impegno costante mostrato nelle ultime settimane.

Oroscopo di Paolo Fox dal 28 marzo al 3 aprile 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 28 marzo-3 aprile, quindi, i segni più fortunati saranno: Toro, Gemelli, Vergine, Sagittario, Acquario, Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Ariete, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Capricorno.