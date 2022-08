Oroscopo di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre: cinque stelle per Leone

Oroscopo di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 29 agosto e domenica 4 settembre?

Oroscopo di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Mercurio è in opposizione quindi bisogna fare attenzione alle discussioni soprattutto nelle giornate di lunedì e mercoledì. Inoltre, è arrivato il momento di fare chiarezza sul passato della persona che si ha accanto in quanto potrebbe non esse così sincera come sembra. Sul versante economico e lavorativo, si deve avere fiducia nelle proprie capacità e sfruttare Giove in posizione favorevole.

Toro

In amore, Venere entrerà nel segno dalla prossima settimana e getterà nel dimenticatoio incontri non proprio entusiasmanti.

Sarebbe opportuno, però, cercare di essere meno polemici e più accondiscendenti nei rapporti. Da un punto di vista lavorativo, è tempo di dedicarsi a nuovi progetti ma si deve anche fare attenzione alla sfera economica.

Gemelli

In amore, si ha bisogno di fare chiarezza e di avere certezze dalla persona che fa battere il cuore. In campo economico e lavorativo, Giove è nel segno e porta con sé protezione mentre Marte sta incrementando la creatività.

Cancro

Sul versante amoroso, questo non è il periodo più adatto per lasciarsi andare all’amore soprattutto perché si è circondati da molte persone ambigue e l’influsso di mercurio vi rendere elettrici e suscettibili. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, le spese sono molte e bisogna restare lucidi. Non mancheranno occasioni più propizie in futuro.

Oroscopo di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, Venere è nel segno fino al 5 settembre e il proprio fascino è alle stelle.

Sul lavoro, ci sono conferme in arrivo e non mancheranno neppure nuove opportunità.

Vergine

In amore, si può sceglie tra incontri occasionali e l’amore che può tornare in modo stabile nella propria vita ma bisogna stare attenti alle discussioni. Sul lavoro e in contesto economico, si può cominciare a pensare a nuovi progetti per il 2023.

Bilancia

In amore, con Mercurio a favore la situazione sentimentali è finalmente positiva. A fine mese, con lo zampino della Luna, le amicizie appena nate potrebbero diventare storie importanti. Sul lavoro, c’è ancora insoddisfazione e bisogna avere pazienza e cercare soluzioni efficaci.

Scorpione

In amore, settembre sarà un mese importante soprattutto per chi desidera fare progetti per il futuro. È necessario smettere di essere sempre così permalosi. In campo economico e lavorativo, le opportunità non mancano e presto ci saranno entusiasmanti cambiamenti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario devono cercare di non fare confusione soprattutto si si era interessati a una persona alla quale non ci si sente più affini. Sul lavoro, presto arriveranno conferme importanti.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno non voglio polemiche sui sentimenti mentre i single sono finalmente pronti a rimettersi in gioco. Sul lavoro, è tempo di pensare a nuovi progetti da avviare nel 2023.

Acquario

In amore, dopo un periodo non propriamente positivo, sta per tornare il sereno. Sul lavoro, forse è tempo di fare cambiamento soprattutto se non si è convinti della strada intrapresa.

Pesci

In amore, non si ha voglia di lottare per difendere un sentimento incerto. Se la situazione è confusa o troppo complicata, è arrivato il momento di voltare pagina. In passato, la sofferenza è stata tanta ma il dolore ha reso i nati sotto il segno dei Pesci più forti, più coraggiosi e più consapevoli delle proprie esigenze. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna scendere a compromessi e accettare la situazione anche se non si è d’accordo. È importante imparare a fare buon viso a cattivo gioco e non fare sempre di testa propria.

Oroscopo di Paolo Fox dal 29 agosto al 4 settembre: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 29 agosto-04 settembre, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Gemelli, Leone, Vergine, Capricorno e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Cancro, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Acquario.