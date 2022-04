Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile 2022: flop in amore e sul lavoro per il segno della Vergine

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsione per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 4 e domenica 10 aprile?

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, il Sole e Mercurio nel segno favoriranno gli incontri e le nuove conoscenze. I nati in Ariete, quindi, non dovranno far altro che lasciarsi andare alle emozioni. Sul versante economico e lavorativo, in attesa che Giove entri nel segno e doni soddisfazioni da un punto di vista professionale, la situazione comincierà comunque a dare segni di miglioramento.

Toro

In amore, dopo le ripetute delusioni e inquietudini di marzo, è finalmente arrivato il momento del riscatto.

In particolare, nella giornata di martedì sarà possibile creare nuovi, importanti legami. Da un punto di vista economico, continua a essere fondamentale tenere sotto controllo le proprie finanze ma, nella seconda metà di aprile, è attesa una svolta significativa.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, si apre una settimana complessa e sarà necessario affrontare alcuni problemi in famiglia. In amore, sarà necessario mantenere la calma e soffocare l’insoddisfazione, soprattutto se si vive una relazione a distanza.

In campo economico e lavorativo, si avranno buone idee che, però, non riusciranno a decollare fino a maggio.

Cancro

Sul versante amoroso, la situazione continua a migliorare per i nati sotto il segno del Cancro che non dovranno più preoccuparsi dei problemi di coppia. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, bisogna prestare attenzione e prepararsi a agire entro il 10 maggio.

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, è arrivato il momento di lasciarsi andare alle passioni e prepararsi a fare incontri interessanti. Sul lavoro, sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza e aspettare il mese di maggio per ricevere le giuste ricompense per i sacrifici fatti sinora.

Vergine

Mercurio in opposizione continua a confondere un po’ le idee in amore ai nati sotto il segno della Vergine. Molti, inoltre, hanno altre priorità che impediscono di dedicarsi totalmente all’aspetto emotivo. Sul lavoro, è necessario trovare relax: all’orizzonte, c’è una scelta importante da prendere e, una volta trovata la serenità, si riuscirà ad avere un atteggiamento aperto anche nei confronti dei sentimenti.

Bilancia

Periodo favorevole in amore per i nati sotto il segno della Bilancia che, però, dovranno fare attenzione a non lasciarsi calpestare dal partner. Dopo i mesi di febbraio e marzo, anche in questa settimana proseguiranno i cambiamenti positivi sul lavoro e sul versante economico.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione stanno per vivere una settimana all’insegna della felicità e delle sorprese, con Venere nel segno. Inoltre, sarà possibile incontrare persone capaci di capire e apprezzare la sensibilità innata di questa specifica categoria zodiacale. In campo economico e lavorativo, Giove favorevole renderà i nati dello Scorpione ancora più determinati e ambiziosi.

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario potranno avvalersi del supporto di Venere e Marte e lasciarsi andare all’amore ma dovranno anche cercare di apprezzare le persone, spesso molto di verse, che hanno attorno nel quotidiano. Anche sul lavoro, è importate accogliere le novità e il cambiamento, accettando nuovi incarichi.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono pronti a vivere una settimana positiva per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, entro la fine del mese sarà necessario valutare con attenzione il proprio futuro e comprendere quali siano i propri sogni.

Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, in amore, si avrà una settimana dominata da belle emozioni durante la quale sarà opportuno prendere in considerazione tutte le possibilità che si presentano. Sul lavoro, si prospettano importanti e piacevoli novità che renderanno più dinamica la routine: si potrebbe, ad esempio, avere un’idea interessante e fuori dal comune.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci continuano a vivere un periodo favorevole grazie al transito di Venere e sentiranno presto il bisogno di lasciarsi andare all’amore. In ambito lavorativo, i nati dei Pesci avranno un’incredibile energia che si consiglia di sfruttare a pieno.

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 aprile 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 4-10 aprile, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Leone, Scorpione, Acquario, Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia, Sagittario, Capricorno.