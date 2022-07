Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: fase calante per Vergine, Scorpione e Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 4 e domenica 10 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, si continuerà a vivere un periodo entusiasmante durante il quale si nutrirà fiducia nei confronti degli altri e voglia di mettersi in gioco. Sul versante economico e lavorativo, si avranno molte opportunità, idee e si avrà la possibilità di dedicarsi a nuovi progetti.

Toro

In amore, sarà possibile lasciarsi andare alla passione e ricominciare a provare sentimenti nei confronti di una persona speciale o recuperare una buona sintonia di coppia.

Da un punto di vista lavorativo, le cose procederanno senza intoppi.

Gemelli

In amore, si potrebbero fare incontri importanti. In campo economico e lavorativo, ci si potrebbe sentire un po’ confusi e affaticati poiché si avranno molti impegni o si vivranno delle incertezze.

Cancro

Sul versante amoroso, con l’arrivo di Mercurio nel segno, sarà possibile fare chiarezza in se stessi e nei rapporti interpersonali. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si deve restare concentrati e non lasciarsi travolgere da dubbi e perplessità.

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si offrono importanti novità ma bisognerà essere attenti a non lasciarsele sfuggire. Sul lavoro, ci potrebbe essere un po’ di nervosismo e qualche frizione con i colleghi.

Vergine

In amore, con la Luna nel segno, sarà possibile recuperare terreno in amore e recuperare un rapporto che si è incrinato nel mese di giugno. Sul lavoro e in contesto economico, sarà possibile dedicarsi a nuovi progetti.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sentono un bisogno di maggiore leggerezza dopo aver vissuto una prima metà dell’anno particolarmente turbolenta sia in amore che sul lavoro.

Scorpione

In amore, i nati sotto il segno dello Scorpione si sta affrontando una fase di recupero ma le cose miglioreranno a partire dalla seconda metà del mese di luglio. In campo economico e lavorativo, si sarà estremamente produttivi.

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario continuano le difficoltà soprattutto per quelli che non si accontentano di una sola relazione… Sul lavoro, bisogna procedere con cautela.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno saranno un po’ nervosi e sovrappensiero. Sul lavoro, tra blocchi e necessità di ripartire da zero, si è molto sotto pressione.

Acquario

In amore, Venere influirà in modo estremamente positivo, incrementando il proprio fascino. Sul lavoro, anche questa settimana la situazione procederà in modo stabile.

Pesci

In amore, con la Luna contraria, è necessario essere cauti e rimandare le decisioni importanti a dopo il 18 luglio. intanto, è arrivato il momento di lasciar andare i ricordi del passato e guardare al futuro. Per quanto riguarda il lavoro, novità e cambiamenti non sono ancora finiti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 4 al 10 luglio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 4-10 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Acquario e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno.