Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 settembre: down Scorpione e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 settembre: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 5 e domenica 11 settembre?

Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, si è sottotono perché ci si sente messi da parte. Si consiglia di evitare le discussioni e non arrabbiarsi. Bisogna avere pazienza. Sul versante economico e lavorativo, si apre un periodo favorevole.

Toro

In amore, non si ha più voglia di perdere tempo: lunedì e martedì saranno giornate di recupero. È arrivato il momento di parlare chiaro e di ascoltare di più il cuore. Da un punto di vista lavorativo, le opportunità non manca ma bisogna mettersi in gioco e cogliere al balzo le occasioni che si presentano.

Gemelli

In amore, con Venere contraria, si ha la testa altrove e ci si sente schiacciati dal peso delle responsabilità. Si vorrebbe avere una persona accanto capace di offrire protezione e conforto. In campo economico e lavorativo, la settimana procederà a gonfie vele.

Cancro

Sul versante amoroso, Venere è nel segno ma bisogna stare attenti ai cambi d’umore repentini. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, è tempo di cambiamenti.

Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, i single devono rimettersi in gioco e incontrare nuove persone approfittando del transito di Giove. Sul lavoro, le opportunità non mancano e sono in arrivo conferme.

Vergine

In amore, Venere è nel segno e aumenta il faglino dei nati sotto il segno della Vergine. Sul lavoro e in contesto economico, si deve cercare di stringere legami con le persone che hanno un ruolo di prestigio.

Bilancia

In amore, si ha un atteggiamento critico e distaccato e non tutti quelli che avete intorno riescono a capirvi.

Sul lavoro, non bisogna essere frettolosi.

Scorpione

In amore, è tempo di lasciarsi andare alle emozioni e buttarsi a capofitto nelle relazioni o in nuove conoscenze. In campo economico e lavorativo, si comincia a sentire il peso delle tante responsabilità assunte negli ultimi mesi.

Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario sono diffidenti: bisogna tentare di evitare le discussioni. Sul lavoro, Giove è favorevole e presto arriveranno grandi successi ma bisogna tenere lontani i motivi di tensione.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno devono stare attenti ai problemi e cominciare a frequentare luoghi diversi. Sul lavoro, si deve mantenere la calma e stare attenti a soldi e questioni legali.

Acquario

In amore, il periodo è favorevole con Venere che transita nel segno. Sul lavoro, è tempo di lavorare a nuovi progetti guardando al 2023.

Pesci

In amore, Venere porta con sé incertezze e si ha la sensazione che le cose non siano chiare. È meglio non pensarci troppo e non polemizzare. Ci si sente incompresi e messi da parte. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra pazienza e messa a dura prova: bisogna fare da soli e ricordare sempre di poter contare sulle proprie forze.

Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 settembre: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 05-11 settembre, quindi, i segni più fortunati saranno: Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Capricorno e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Pesci