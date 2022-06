Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 giugno 2022: flop per Cancro e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 giugno 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 6 e domenica 12 giugno?

Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 giugno 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete devono aprirsi al dialogo se vogliono che la relazione con il partner vada avanti. Sul versante economico e lavorativo, sarà necessario lottare per conquistare un nuovo ruolo.

Toro

In amore, la settimana potrebbe essere turbolenta ed è il caso di impegnarsi al fine di ritrovare la serenità. Da un punto di vista lavorativo, bisogna prestare attenzione al denaro e dimostrare il proprio valore.

Gemelli

In amore, se si è convinti di aver incontrato la persona giusta, non bisogna lasciarsela scappare. In campo economico e lavorativo, ci si dovrà impegnare se si ha davvero intenzione di raggiungere i propri obiettivi.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro devono rivedere i loro rapporti interpersonali e ritrovare l’equilibrio perduto. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si sta affrontando un periodo di revisione che si risolverà in modo positivo.

Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, si comincia ad acquistare maggiore sicurezza in se stessi ed è necessario rivedere le storie nate a maggio con maggiore lucidità. Sul lavoro, sono in arrivo importanti cambiamenti.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine vivranno una settimana intensa e particolarmente fortunata, intrisa di passione e sentimenti. Sul lavoro e in contesto economico, si preannunciato grandi novità.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana difficile in amore e dovranno prestare molta attenzione agli intrighi in cui potrebbero trovarsi coinvolti. Sul lavoro, bisogna procedere con cautela e prudenza.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione stanno avendo qualche difficoltà con Venere in opposizione e sono particolarmente irascibili. In campo economico e lavorativo, si prevedono poche situazioni vantaggiose.

Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario le relazioni si faranno intriganti con Giove e Venere a favore: è il momento di lasciarsi andare ai sentimenti e alla passione. Sul lavoro, inoltre, la promozione che si attende da tempo è finalmente all’orizzonte.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno dovranno essere cauti soprattutto se hanno vissuto una delusione da poco. Sul lavoro, potrebbero esserci problemi per il rinnovo di un accordo.

Acquario

In amore, ci si troverà dinanzi a un bivio e sarà necessario prendere una decisione. Sul lavoro, bisogna avere calma e moderazione ed essere pronti al compromesso.

Pesci

In amore, con Venere nel segno, si potrebbe fare presto un incontro speciale: chi ha avuto problemi in passato, è ormai pronto a ricominciare e rimettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, si avranno momenti di esitazione soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. In futuro, si dovranno valutare nuove proposte.

Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 giugno 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 6-12 giugno, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Acquario, e Pesci.