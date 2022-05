Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio 2022: settimana nera per il segno del Capricorno

Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 9 e domenica 15 maggio?

Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, i nati sotto il segno dell’Ariete continuano godere del favore di Venere e della Luna e continueranno a fare scintile in campo sentimentale. Anche sul versante economico e lavorativo, si presenteranno importanti novità e si potrà finalmente raggiungere un traguardo molto atteso.

Toro

In amore, si dovrà aspettare fino alla fine di maggio per incontrare qualcuno di davvero speciale ma si consiglia comunque di lasciarsi andare alle proprie emozioni.

Da un punto di vista lavorativo, continua a essere importante fidarsi del proprio istinto.

Gemelli

In amore, grazie a Venere favorevole nel segno sarà possibile vivere momenti intensi con il partner mentre i single avranno la possibilità di fare incontri speciali. In campo economico e lavorativo, cominceranno a verificarsi cambiamenti significativi. Le giornate migliori saranno quelle di giovedì e di venerdì.

Cancro

Sul versante amoroso, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una settimana difficile e intrisa di difficoltà.

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, si presenteranno cambiamenti e sarà necessario essere pronti ad adattarsi a ogni situazione.

Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, Venere in posizione favorevole promette incontri interessanti. Sul lavoro, sarà possibile vivere inattese e piacevoli soddisfazioni.

Vergine

In amore, i nati sotto il segno della Vergine non appariranno più bloccati grazie a Venere che passa in posizione favorevole.

Sul lavoro e in contesto economico, la situazione appare in via di miglioramento ma sarà fondamentale fare i conti con la realtà e riflettere in modo accurato prima di agire.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana difficile sia in amore che sul lavoro. Dovranno, infatti, riflettere bene prima di agire e non lasciarsi dominare dalle emozioni.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione dovranno essere determinati e più aperti ma, nel week end, sarà anche necessario fare attenzione a persone che potrebbero farli andare su tutte le furie. In campo economico e lavorativo, raggiungeranno traguardi soddisfacenti e procederanno in modo pressoché stabile.

Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, ai nati sotto il segno del Sagittario Venere promette grandi sorprese soprattutto a coloro che sono alla ricerca di forti emozioni. Sul lavoro, sono all’orizzonte nuovi progetti e, tra le giornate di giovedì e venerdì, sarà possibile ricevere delle conferme.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno affronteranno un periodo estremamente teso in amore e appaiono incostanti e depressi. Sul lavoro, sta per avere inizio una settimana burrascosa che li porterà necessariamente a fare i conti con alcune situazioni poco chiare.

Acquario

In amore, Venere in posizione favorevole anche per i single dà inizio a un periodo propizio e pieno di incontri stimolanti. Sul lavoro, la situazione procederà in modo stabile senza particolari turbative.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci stanno affrontando un periodo complesso in amore con Venere in posizione contraria. Per questo, si consiglia di vivere alla giornata. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di essere coraggiosi e dare inizio a un progetto a cui si sta pensando da tempo.

Oroscopo di Paolo Fox dal 9 al 15 maggio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 9-15 maggio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Vergine, Sagittario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno Acquario e Pesci.