Oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 agosto 2022: al top Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 agosto 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 01 e domenica 07 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, sono in arrivo alcuni malumori: anche le coppie più collaudate dovranno affrontare momenti difficili. Sul versante economico e lavorativo, è arrivato il momento di sfruttare ogni occasione.

Toro

In amore, non bisogna perdere la voglia di ricominciare. Per chi ha voglia di innamorarsi, è il momento giusto per aprirsi al mondo. Da un punto di vista lavorativo, occorre pazienza e lasciar trascorrere del tempo prima di risolvere tutti i problemi.

Gemelli

In amore, il periodo è propizio. In campo economico e lavorativo, sono attesi importanti cambiamenti: ci si potrebbe sentire spiazzati ma non bisogna rinunciare all’ottimismo.

Cancro

Sul versante amoroso, si prospettano importanti novità e forse questa sarà una settimana decisiva. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, con il tempo le cose miglioreranno.

Oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, le cose procedono a gonfie vele e il mese di agosto riserva importanti novità. Sul lavoro, è necessario continuare a mettersi in gioco e avere pazienza.

Vergine

In amore, è meglio non avere fretta: grandi novità arriveranno a settembre. Sul lavoro e in contesto economico, bisogna continuare ad andare avanti con le proprie idee ed essere estremamente pragmatici.

Bilancia

In amore, sono giorni difficili e si vivranno giorni all’insegna di stress e malinconia.

Sul lavoro, nonostante i cambiamenti, si sta per entrare in una fase positiva.

Scorpione

In amore, è in arrivo un incontro che sconvolgerà la propria esistenza. In campo economico e lavorativo, ci sono questioni da risolvere e bisogna essere pronti ad affrontarle.

Oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario è un momento positivo per le coppie anche se si ha voglia di tranquillità. Sul lavoro, si cominceranno a organizzare i propri progetti per il prossimo anno.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno devono allontanarsi dalle persone che provocano ansia e stress: se si ha voglia di stare soli, è giusto così. Sul lavoro, c’è tanto da fare ma il clima è positivo.

Acquario

In amore, bisogna cogliere l’attimo e vivere le occasioni come meglio si desidera. Sul lavoro, i progetti cominciano concretizzarsi.

Pesci

In amore, ci si sente messi da parte: questo fa sentire insicuri e ferisce ma non è la realtà. I nati sotto il segno dei Pesci non devono lasciarsi travolgere da pensieri negativi. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato di prendere in mano la situazione e dimostrare quanto si vale.

Oroscopo di Paolo Fox dall’1 al 7 agosto 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 01-07 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Cancro, Leone, Vergine, Sagittario e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Gemelli, Bilancia, Scorpione, Capricorno e Acquario.