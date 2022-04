Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile 2022: cinque stelle in amore e lavoro per Capricorno e Acquario

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsione per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni nel campo dell’amore e del lavoro tra lunedì 11 e domenica 17 aprile?

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Venere tornerà in posizione favorevole tra circa un mese e la sfera sentimentale procederà a gonfie vele. Gli incontri verranno favoriti e verranno accolti con una rinnovata disponibilità. Sul versante economico e lavorativo, in attesa che Giove entri nel segno e doni soddisfazioni da un punto di vista professionale, cominciano già a verificarsi importanti cambiamenti.

Toro

In amore, Venere favorevole annuncia novità e i nati sotto il segno del Toro potrebbero trovare un nuovo equilibrio.

Da un punto di vista economico, continua a essere fondamentale tenere sotto controllo le proprie finanze e fare attenzione alle spese legate alla casa.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, proseguono le difficoltà in campo sentimentale. In amore, non c’è chiarezza ed è difficile capire di chi potersi davvero fidare. In campo economico e lavorativo, si avranno buone idee che, però, non riusciranno a decollare fino a maggio.

Nonostante l’instabilità del periodo, è possibile che si pongano le basi per nuovi accordi futuri.

Cancro

Sul versante amoroso, l’aspetto sentimentale procede in modo sempre più positivo e si ha voglia di ricominciare ad amare. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, la settimana si connoterà per incredibili e positive opportunità.

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, la Luna è favorevole anche se manca la voglia di lasciarsi andare ai sentimenti o a nuove avventure amoroso.

Sul lavoro e in contesto economico, bisogna fare attenzione: potrebbero esserci spese eccessive da affrontare con urgenza.

Vergine

In amore, la situazione continua a essere piuttosto confusa e probabilmente sarà necessario affrontare discorsi importanti con il partner. Sul lavoro, la Luna e Mercurio sono in ottima congiuntura e contribuiranno al verificarsi di ottime chance.

Bilancia

Periodo favorevole in amore per i nati sotto il segno della Bilancia con la Luna in buona congiuntura: potrebbe verificarsi un ritorno di fiamma oppure la nascita di un nuovo amore. Dopo i mesi di febbraio e marzo, anche in questa settimana proseguiranno i cambiamenti positivi sul lavoro e sul versante economico.

Scorpione

In amore, i nati dello Scorpione possono vivere una settimana intensa con Giove e Venere favorevoli ma la diffidenza è ancora tanta in ambito sentimentale. In campo economico e lavorativo, ci sono incertezze ma anche imminenti novità per i dipendenti.

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario faticano a tollerare le persone che li assillano e sentono forte la necessità di essere liberi. Sul lavoro, novità in vista a partire da maggio: occorre avere pazienza.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono all’apice del loro fascino e carisma e potranno vivere con libertà e passione l’amore. Sul lavoro, se riescono a mettere da parte dubbi e timori, sono in arrivo occasioni strepitose.

Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, in amore, anche se Venere non è più nel segno, è possibile coltivare gli amori nati nelle ultime settimane. I single, invece, devono ricorrere al proprio coraggio. Sul lavoro, la situazione è complessa ma anche favorevole: si potrebbe ricevere una telefonata importante oppure un compenso significativo.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci continuano a vivere un periodo favorevole grazie al transito di Venere e sentiranno presto il bisogno di lasciarsi andare all’amore, campo in cui tutto procede nel migliore dei modi. Nel weekend di Pasqua, inoltre, potrebbe verificarsi un incontro speciale. In ambito lavorativo, ci sono buone possibilità che si presentino cambiamenti favorevoli.

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 aprile 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 11-17 aprile, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Cancro, Vergine, Bilancia, Capricorno e Acquario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Gemelli, Leone, Scorpione, Sagittario e Pesci.