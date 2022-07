Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 luglio 2022: cinque stelle in amore per Gemelli, Toro e Leone

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 luglio 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 11 e domenica 17 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, continuano a essere favoriti i nuovi incontri ma è necessario concentrarsi sul presente e non pensare più al passato. Sul versante economico e lavorativo, sono in arrivo grandi soddisfazioni, rinnovi o conferme.

Toro

In amore, con Marte favorevole, i single potranno finalmente lasciarsi andare a nuove passioni. Per chi è in coppia, tutto andrà a gonfie vele. Da un punto di vista lavorativo, stanno per arrivare alcuni importanti riconoscimenti dopo aver fatto innumerevoli sacrifici.

Gemelli

In amore, è il momento di lasciarsi andare con entusiasmo ai sentimenti. I single vivranno un periodo emozionante durante l’estate: saranno favoriti i nuovi incontri. In campo economico e lavorativo, potrebbero esserci dei problemi soprattutto nella collaborazione con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete.

Cancro

Sul versante amoroso, presto Venere entrerà nel segno affiancandosi a Marte e i problemi vissuti tra maggio e giugno si trasformeranno soltanto in un lontano ricordo.

Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, gli ultimi mesi sono stati piuttosto difficili ma bisogna restare concentrati e andare avanti.

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, la settimana si preannuncia interessante e la seconda metà di luglio promette di essere ancora più travolgente. Sul lavoro, presto si avranno grandi soddisfazioni ma bisogna fare attenzione all’invidia: c’è chi potrebbe essere determinato a fare di tutto pur di far naufragare un progetto.

Vergine

In amore, si è piuttosto frenetici e Venere sta frenando le nuove conoscenze. Sul lavoro, si è forti e determinati ed è arrivato il momento di guardare al futuro con ottimismo, lasciando nel passato le difficoltà affrontate sinora.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, sia in amore che sul lavoro, stanno vivendo diverse difficoltà e devono farei conti con tante incertezze. In contesto economico, soprattutto, bisogna mantenere la calma e fare molta attenzione alle spese.

Scorpione

In amore, con Marte in opposizione, i nati sotto il segno dello Scorpione sono più propensi del solito a incappare in relazioni “ambigue”. La situazione migliorerà dalla prossima settimana, quando Venere entrerà nel segno. In campo economico e lavorativo, si hanno molti progetti per settembre e non bisogna perdere la fiducia perché, prima o poi, soddisfazioni e riconoscimenti arriveranno.

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, i nati sotto il segno del Sagittario sono un po’ agitati e Venere in opposizione con consente di avere una visione chiara del quadro amoroso. Bisogna, comunque, fare attenzione alle storie con persone già impegnate oppure lontane. Sul lavoro, nuovi progetti sono in partenza.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno sono pronti a chiudere le storie che non procedono come dovrebbero nel desiderio di fare chiarezza nel proprio cuore. Sul lavoro, si sta tentando di trovare e mantenere un equilibrio, risolvendo alcuni problemi.

Acquario

In amore, Venere è ancora nel segno e sta influendo in modo estremamente positivo. È, quindi, arrivato il momento di risolvere i problemi e lasciarsi andare a nuove conoscenze. Sul lavoro, si sarà molto creativi ma bisogna fare attenzione alle discussioni con il capo o con un collega.

Pesci

In amore, bisogna mantenere la calma e rimandare le discussioni alla prossima settimana: la seconda metà di luglio, infatti, promette novità importanti nonostante la diffidenza provata nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, si deve cercare di essere prudenti e non fare confusione.

Oroscopo di Paolo Fox dall’11 al 17 luglio 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 11-17 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Toro, Gemelli, Leone, Vergine e Sagittario.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Cancro, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Acquario e Pesci.