Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: flop per Toro e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: quali sono i segni più fortunati della settimana in amore e al lavoro e quali i più sfortunati?

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo settimanale: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra lunedì 8 e domenica 14 luglio?

Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

In amore, Venere è nel segno ma tutto dipende da come si deciderà di affrontare la storia che si sta vivendo. Sul versante economico e lavorativo, si riuscirà ad avere il massimo rendimento.

Toro

In amore, non si ha più voglia di perdere tempo e forse è arrivato anche il momento di voltare pagina. Per chi ha voglia di innamorarsi, è il momento giusto per aprirsi al mondo. Da un punto di vista lavorativo, tutto dipende da quanti ci vuole impegnare.

Attenzione alle finanze.

Gemelli

In amore, Venere è nel segno ed è il momento di lasciarsi andare al divertimento e alla passione. In campo economico e lavorativo, si ha voglia di dedicarsi a nuovi progetti.

Cancro

Sul versante amoroso, Venere è favorevole ma bisogna prestare attenzione ai conflitti. Per quanto riguarda il denaro e il lavoro, la settimana procederà all’insegna della positività.

Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

In amore, sono attese grandi svolte da un punto di vista sentimentale. Sul lavoro, tutto filerà liscio e senza intoppi.

Vergine

In amore, il periodo è positivo ma la sfera sentimentale non è al centro dei pensieri dei nati sotto il segno della Vergine. Sul lavoro e in contesto economico, si può ripartire con successo: i problemi sono ormai solo un ricordo lontano.

Bilancia

In amore, si è indecisi, confusi e stanchi: bisogna cercare calma e allontanare le preoccupazioni.

Sul lavoro, stop all’indecisione: le idee non mancano ma è arrivato il momento di concretizzarle.

Scorpione

In amore, la pazienza sta arrivando a capolinea: a ogni modo, non bisogna essere frettolosi e rimanere lucidi per evitare di fidarsi della persona sbagliata. In campo economico e lavorativo, c’è preoccupazione per i progetto che partiranno a settembre.

Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In amore, per i nati sotto il segno del Sagittario è tornato il sereno. Per i single, è tempo di incontri. Sul lavoro, si sarà in grado di superare ogni difficoltà.

Capricorno

In amore, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero aver finalmente ritrovato la voglia di rimettersi in gioco. Sul lavoro, si hanno tanti progetti in mente e Mercurio è favorevole.

Acquario

In amore, non si ha voglia di restare invischiati in situazioni complicate ed è meglio evitare di innamorarsi di una persona distante. Sul lavoro, si desidera dare una svolta alla propria vita ma le proprie idee non sono ben viste da chi si ha intorno.

Pesci

In amore, la settimana procederà in modo equilibrato ma non bisogna lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Per quanto riguarda il lavoro, si deve fare la massima attenzione alle questioni economiche.

Oroscopo di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto 2022: segni top e segni flop

Per quanto riguarda la settimana 08-14 luglio, quindi, i segni più fortunati saranno: Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario, Acquario e Pesci.

I segni più sfortunati sia in amore che in contesto economico-lavorativo, invece, saranno: Toro, Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione e Capricorno.