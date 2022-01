Oroscopo di Paolo Fox dall’Epifania al 9 gennaio 2022: le previsioni segno per segno

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per le giornate dall'Epifania al 9 gennaio 2022.

Paolo Fox ha reso note le sue previsioni per le giornate dall’Epifania a domenica 9 gennaio 2022: i dettagli segno per segno di due dei momenti più attesi.

Oroscopo di Paolo Fox per l’Epifania: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Venere è in transito, ma è contraria, anche se comunque non c’è da preoccuparsi perché sul fronte sentimentale ci sarà un miglioramento. Quanto al lavoro, il consiglio è di non scoraggiarsi se si vede che le soluzioni tardano ad arrivare. In molti hanno intrapreso un nuovo percorso mentre per altri i cambiamenti sono in arrivo nei prossimi mesi.

Toro

In amore sono in arrivo nuove emozioni e forse si ha incontrato una persona davvero speciale.

L’importante è mettere da parte l’orgoglio perché Mercurio è in aspetto critico e potrebbero esserci delle polemiche o delle piccole incomprensioni.

Gemelli

In amore è bene cercare di dimenticare il passato, soprattutto ora che Mercurio è dalla propria parte. Per ciò che riguarda il campo professionale, Giove ha iniziato un transito particolare e sarebbe meglio stare attenti alle questioni finanziarie.

Cancro

In amore a volte ci si è rifugiati nella noia per sfuggire a situazioni poco chiare, ma ora si ha voglia di lasciarsi andare rispetto al passato.

La giornata dell’Epifania sarà buona in questo senso e potrà portare delle novità. Sul lavoro si è un po’ nervoso e forse entro la primavera si chiuderà un rapporto.

Oroscopo di Paolo Fox per l’Epifania: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Se c’è qualcuno che sta giocando con i propri sentimenti, sarebbe bene chiudere il rapporto e circondarsi di persone propositive e ottimiste. Sul lavoro le questioni legali sono in corso: Saturno è in opposizione e forse molti dovranno ricominciare da zero.

Vergine

I nati sotto questo segno hanno voglia di lasciarsi andare all’amore e di fare nuovi incontri con Venere che sta continuando il suo bel transito. L’importante è cercare di non dare troppa importanza al lavoro, lasciarsi andare ed essere più fiduciosi.

Bilancia

In amore molti pianeti sono contrari e soprattutto domenica potrebbe esserci poca chiarezza. Anzi, sarebbe bene recuperare un rapporto, comprendere e ascoltare di più. Sul lavoro entro maggio bisognerà decidere se continuare o no un progetto. Ogni sforzo verrà però ripagato e tutto andrà per il verso giusto.

Scorpione

Venere protegge i nati sotto questo segno che sono però sempre molto cauti nei sentimenti e hanno paura delle prese in giro e delle delusioni. Non riescono a vivere avventure, rapporti occasionali o a lasciarsi andare se ci vedi poco chiaro: il consiglio è di cercare di trovare nuovi spunti e magari anche un’amicizia potrà diventare qualcosa di importante nei prossimi mesi.

Oroscopo di Paolo Fox per l’Epifania: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

Marte è dalla propria parte e porta con sé nuovi amori. Chi è single, deve sfruttare le giornate intorno all’Epifania. Sul lavoro c’è bisogno sempre di nuovi stimoli e Mercurio favorevole aiuterà anche in questo.

Capricorno

Ora è difficile nascondersi o fuggire a un sentimento e chi si è isolato non credendo nell’amore dovrà ricredersi perché le opportunità non mancano e un’amicizia può diventare qualcosa di davvero importante. Sul lavoro, si è propositivi e la situazione generale è favorevole.

Acquario

Mercurio è dalla propria parte e porta con sé la voglia di fare nuove amicizie: occhio però agli amori con persone lontane, meglio cercare di divertirsi di più e trovare soluzioni originali. Sul lavoro potrebbero esserci delle polemiche ma non è il momento giusto per dire basta: bisogna scendere a un compromesso.

Pesci

In amore ci si deve lascar andare, dimenticare il passato e pensare al futuro, che è quello che conta davvero. Chi è single da tempo non deve avere paura e anzi deve provare a mettersi in gioco. Bisogna agire e non è escluso ci possa essere anche qualche ritorno di fiamma.