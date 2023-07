Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo giovedì 27 Luglio 2023.

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 27 Luglio 2023

Ariete: Ancora ci sono dei piccoli fastidi in casa, situazioni da gestire. Le vostre vacanze quest’anno saranno intermittenti e non potrete staccare del tutto dal lavoro. Ci si aspetta cambiamenti nello stile di vita e in questi giorni declinerete un incarico. Non temete, sarete protagonisti di tutta la seconda metà dell’anno.

Toro: Non temere, questo segno esce da mesi di tensione ma anche di successi. In questo periodo vanno sistemati i dettagli ed è probabile che ci siano conti in sospeso. Oggi meglio farvi scivolare le cose addosso perché c’è opposizione della Luna.

Gemelli: Continua il vostro stato di eccitazione e tra qualche giorno i pianeti toccheranno il settore delle finanze. Ci sarà un problema legato alla casa o a livello legale. Con Saturno dissonante, può essere che qualcuno ci debba dei soldi, ma che faccia orecchie da mercante.

Cancro: Importante valutare nuove scelte che riguardano il lavoro, soprattutto se c’è stato un taglio drastico o se sai che non farai le cose che facevi tempo fa. Non fare polemiche per nulla, rischi litigare con una persona importante per il futuro.

Leone: Sei pronto ad affontare eventi importanti perché il futuro attende con tante sorprese. Le noteranno sia i giovani, sia chi sta affrontando un periodo di cambiamento.

Vergine: Con la Luna favorevole le tue scelte saranno sagge. Gi ultimi mesi sono stati agitati sul lavoro e persone che dovevano agire per te non hanno fatto del loro meglio. Non rimandare nulla a domani.

Bilancia: Parte bene la giornata anche se in unclima faticoso. Attento alle distrazioni. Con Venere favorevole l’amore può tornare ad essere importante. Il periodo è favorevole per chi vuole un nuovo incontro.

Scorpione: Questo è un periodo particolare della tua vita e le persone credono che tu sia diventato troppo esigente. Se stai vivendo una prova importante ricordati che è normale sentirsi sotto pressione. Sarebbe il caso di divagarsi di più.

Sagittario: La Luna domani sarà nel tuo segno zodiacale, in ottimo aspetto a Venere. Una situazione potrà riguardare i sentimenti e qui si aprono nuovi scenari. Avrai più capacità di azione nei rapporti interpersonali.

Capricorno: I nati nel Capricorno già da qualche mese hanno fatto scelte di vita importanti. I più giovani adesso sanno da che parte adare e come comportarsi. L’amore è in secondo piano perché ci sono altre novità. Importanti le prime due settimane di Agosto.

Acquario: Un consiglio è quello di programmare un periodo tranquillo. Vuoi fare tante cose, ma potrebbe non esserci a fianco a te una persona che ti supporta. Nulla è definitivo e i progetti continuano ad essere spostati.

Pesci: Oggi un lieve malessere limiterà la tua disponibilità: c’è uno stato di agitazione che non durerà. Nelle prossime settimane dovrai affrontare pianeti in opposizione. Le coppie che devono discutere di un cambiamento per colpa del lavoro di uno dei due saranno se non ai ferri corti, molto agitate.