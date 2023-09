Come vuole la tradizione, Paolo Fox ha comunicato sulle frequenze di Radio LatteMiele l’oroscopo di giovedì 14 settembre 2023. Le previsioni, ovviamente, non vanno prese alla lettera, ma verificate: lo conferma proprio l’amatissimo astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il 14 settembre 2023

Ariete: In questo momento vi mancano un po’ di certezze e ogni inertezza per voi pesa. Il nervosismo vi sat rendendo difficili i rapporti con gli altri.

Toro: Ricordati che il segreto della felicità sta nei rapporti, nell’amore. Spesso avete la convinzione che per essere felici dobbiate dare tutto sul lavoro e pensare a guadagnare sempre di più, ma adesso è tempo di ritrovare amore e amicizia.

Gemelli: In questa giornata state attenti perché siete particolarmente tesi. Meglio prendere tutto con calma e questo vale soprattutto per chi nelle scorse settimane ha avuto qualche problema.

Cancro: Questa seconda parte di settimana sarà decisamente migliore della prima, soprattutto dal punto di vista sentimentale anche se le crisi non passeranno solo grazie al favore delle stelle. Avrete modo di chiarire sia in famiglia che in amore, ma cercate di non essere troppo polemici.

Leone: Tutto in qesti giorni ti costa fatica, ma non vuoi mai far sembrare che hai bisogno di aiuto da parte di qualcun altro. In situazioni simili, quindi, tendi a isolarti e chiuderti in te stesso.

Vergine: È arrivato il momento giusto per voltare pagina ma questo taglio netto vi farà bene. In amore manca un punto di riferimento. Siete persone razionali e in questo periodo questa qualità vi servirà.

Bilancia: In amore siete in fase di valutazione e questo fine settimana vi permetterà di verificare la tenuta della vostra nuova relazione. Cercate di affrontare questa giornata con la massima calma perché dal punto di vista fisico c’è molto da recuperare.

Scorpione: Se c’è un problema di soldi, Giove opposto chiede di aspettare e avere pazienza. In questi giorni c’è stato qualche fastidio che ha fatto riemergere un po’ di vecchie insicurezze.

Sagittario: Fate attenzione al rapporto con gli altri, perché in queste giornate siete un po’ polemici e anche una semplice parola detta male potrebbe farvi sbottare.

Capricorno: Solitamente siete voi ad essere la colonna per gli altri, ma adesso anche voi avete bisogno di una persona cara sulla quale appoggiravi. Mercurio è dalla vostra e potreste incontrare qualcuno di interessante.

Acquario: Giove e Venere sono contrari e portano tanto nervosismo nella vostra vita e anche diversi problemi nella coppia. Nelle coppie di lunga data ci si sente di non essere ricambiate dal partner e c’è chi sta pensando a un allontanamento.

Pesci: questa prima parte di settembre è stata un po’ conflittuale e siete alle prese con una nuova pianificazione delle vostre prossime mosse lavorative. Le responsabilità sono tante, così come le preoccupazioni e gli ostacoli da superare sono diversi ma non perdete la fiducia in voi stessi.