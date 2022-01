Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 15 e 16 gennaio 2022

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel weekend del 15 e 16 gennaio 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo per il weekend del 15 e 16 gennaio 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo di Fox del 15 e 16 gennaio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

L’amore è in una fase di riflessione con Venere che da qualche mese ha iniziato un transito non dei migliori. Il consiglio è di cercare capire se si ha voglia di mettersi in gioco, anche perché i ricordi del passato fanno male. In primavera arriveranno belle novità se non si freneranno le nuove conoscenze.

Toro

Venere è favorevole e aiuta chi vuole fare nuovi incontri, ma c’è bisogno di tempo e non si deve essere prevenuti.

Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti tutti coloro che vogliono ripartire da zero ma attenzione alle spese.

Gemelli

In amore sarà difficile capire cosa fare, ma presto tornerà il sereno perché si avrà modo di fare nuove conoscenze. Per ciò che riguarda l’aspetto lavorativo, è meglio arrivare ad un compromesso perché il transito di Giove è contrario e potrebbe portare con sé dei problemi.

Cancro

In amore c’è un po’ di agitazione, soprattutto se in passato ci sono stati dei problemi.

Un’amicizia potrebbe diventare importante, mentre le storie nate da poco ritroveranno finalmente la serenità. A volte, però, si è forse troppo prudenti e diffidenti nei confronti dei sentimenti.

Oroscopo di Fox del 15 e 16 gennaio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone

Mercurio è in opposizione e da una parte spinge a vivere nuove storie ma dall’altra chiede di essere distaccati. Sul lavoro inizia una fase di recupero: il consiglio è quello di cercare di evitare di mettersi contro qualcuno.

Vergine

Il cielo in amore promette grandi cose, ma tutto dipende da se stessi. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono redditizie anche se Giove è in opposizione e forse presto bisognerà rivedere un contratto.

Bilancia

In amore c’è ancora un po’ di tensione, soprattutto ora che Venere è dissonante e potrebbe mettere un po’ di indecisione. La Luna non fa altro che aumentare l’agitazione, motivo per cui nel weekend è meglio mantenere la calma. Presto arriverà una bella energia da sfruttare per dimenticare il passato.

Scorpione

I nati sotto questo segno hanno voglia di vivere rapporti part time da gestire come meglio credono. A volte, però, questo non è possibile perché è difficile per loro non farsi coinvolgere. Sarebbe bene cercare di non spendere troppo perché il denaro sarà un bel problema da risolvere.

Oroscopo di Fox del 15 e 16 gennaio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario

L’amore è in una fase di rinnovamento e nel weekend si consiglia di frequentare persone nuove e lasciarsi andare ad emozioni speciali, che possono nascere soprattutto con i nati sotto i segni di Ariete, Leone e Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, sta tornando l’energia.

Capricorno

Venere è attiva fino agli inizi di marzo e torna la voglia di lasciarsi andare all’amore: i single ora possono rimettersi in gioco, ma devono liberarsi dalle ansie. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono interessanti e importanti per chi vuole fare grandi passi.

Acquario

In amore andrà bene la giornata di domenica: chi è single da troppo tempo deve cercare di lasciarsi andare e di sbloccare mente e cuore. Quanto al lavoro, si è ottimisti ma bisogna pensare anche alle spese e stare attenti dal punto di vista economico.

Pesci

In campo amoroso la situazione promette grandi cose, anche se ci sono state delle pesanti discussioni: è bene cercare di andare avanti e di non pensare al passato. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare scelte da fare: ora si potrà chiedere quello che era stato promesso e non è stato mantenuto.