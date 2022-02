Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 19-20 febbraio: buone notizie per Gemelli e Leone

Amore e lavoro: l'oroscopo di Paolo Fox svela come evolveranno questi parametri nel weekend del 19 e 20 febbraio 2022.

Paolo Fox ha rivelato le sue previsioni relative all’oroscopo per il weekend del 19 e 20 febbraio 2022: come evolveranno amore e lavoro per tutti i segni zodiacali?

Oroscopo weekend 19-20 febbraio 2022

Ariete

Con l’opposizione lunare il weekend sarà caratterizzato da un calo di energia: senza dubbio questo è un periodo di grande agitazione e Venere e Marte invitano alla prudenza specialmente in amore.

Toro

L’amore è sempre in primo piano e si intravedono sviluppi importanti, con il Sole che sta per tornare favorevole e portare buone opportunità. In questi giorni ci sarà un lavoretto importante da sbrigare in casa.

Gemelli

Questo è un weekend di recupero in amore: la settimana si chiude infatti in maniera interessante e si potrebbe fare colpo su qualcuno oppure raggiungere un obiettivo. Quanto al lavoro, si avrebbe voglia di dare vita a un nuovo progetto.

Cancro

In amore non si può nascondere che ci sono problemi: non è detto che ci sia una crisi profonda, ma c’è un membro della famiglia che attacca bottone. Questa settimana si conclude in maniera un po’ conflittuale nei rapporti interpersonali e si continua ad essere pensierosi.

Leone

Per i nati sotto questo segno sarà un fine settimana davvero promettente e, con la persona giusta al proprio fianco, si potranno fare delle scelte importanti.

Arriveranno infatti buone possibilità per quelli che hanno idee vincenti e nuove opportunità che riguardano la sfera dell’amore.

Vergine

Parlare con i parenti è un’impresa davvero, ma in questi giorni è necessario risolvere un problema di famiglia. Non sono pochi coloro che devono risolvere una questione di carattere legale ai quali si suggerisce di stare attenti alle polemiche esagerate.

Bilancia

Alcuni amori sono arrivati al capolinea ma, questo weekend, con la Luna nel segno, permette di essere più chiari.

L’ultimo giorno di questa settimana partirà con qualche momento di tensione a causa di problemi finanziari o domestici da risolvere.

Scorpione

Sabato e domenica regaleranno incontri fortunati, ma se ci sono cose da chiarire è meglio farlo subito. Nel proprio ambiente di lavoro regna qualche dubbio ma sono in arrivo giornate interessanti.

Sagittario

Weekend di grande intensità per i nati sotto questo segno, che rimane uno dei più forti al momento. Le proprie idee saranno premiate e, se si ha la sensazione che qualcuno stia remando contro se stessi, conviene mettere fine al rapporto e voltare pagina.

Capricorno

Se si deve dire qualcosa d’importante a qualcuno, è meglio aspettare la seconda metà del mese di febbraio perché in questo weekend regna la confusione. È infatti un oroscopo conflittuale: si sta ancora aspettando una risposta che non arriva e in amore non mancano complicazioni e tensioni.

Acquario

A chi piace una persona, non è escluso che si possa ricevere una bella risposta nella giornata di sabato. Anche domenica sarà comunque una giornata che aiuta a recuperare terreno, in particolare se si vuole scaricare lo stress accumulato negli ultimi tempi.

Pesci

Il weekend può aiutare a risolvere un problema personale: ci sono scelte da fare e molti nati sotto questo segno devono prendere una decisione che riguarda il lavoro entro giugno. Le stelle in generale sono favorevoli.